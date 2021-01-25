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25.01.2021 10:20
Рубрика: Общество

Тюменец после бани пробежался босиком по снегу и обморозил ноги

Текст: Татьяна Воробьева

Бригада скорой помощи диагностировала обморожение стоп у тюменца, который после бани пробежался по снегу босиком.

Вызов поступил в воскресенье, 24 января. Супруга тридцатилетнего местного жителя позвонила на номер 103 и рассказала диспетчеру, что у мужа последствия от обморожения, которое он получил сутки назад.

Фото: iStock
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Он парился в бане, после чего бегал босиком по снегу. С утра все было в порядке, но к вечеру состояние ухудшилось - стало больно ходить. Сначала мужчина хотел сам пойти в поликлинику, но не смог обуться: стопы распухли и покрылись волдырями.

"За последние трое суток в "скорую" поступило девять обращений по поводу обморожений: в пятницу двоих после осмотра и оказания помощи доставили в стационар, в субботу - одного, в воскресенье - шестерых. Все пострадавшие - мужчины, у некоторых возникли осложнения после неправильно оказанной первой помощи", - рассказала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи.

Медики предупреждают: получить обморожение можно даже при температуре плюс два градуса. Этому способствуют ветреная погода и высокая влажность воздуха. Опасны также тесная, мокрая одежда и обувь, состояние алкогольного опьянения.

Фото: iStock
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"Если появилась боль в области носа, щек, ушей, кистей и стоп, нужно зайти в теплое помещение, выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони, потом ими согреть нос, щеки, уши", - советуют специалисты.

Если болезненные ощущения прошли - значит, все в порядке. При этом неправильное оказание первой помощи может привести к осложнениям: нельзя прикладывать заледеневшие конечности к батарее или греть кипятком - это может привести к отмиранию тканей, развитию гангрены.

"Верный способ - медленное согревание: в теплом помещении обмотайте обмороженную конечность газетой наподобие чулка или рукавицы, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 сантиметров, затем зафиксируйте бинтом или элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка). И обязательно обратитесь за помощью в медучреждение, вызовите "скорую", - говорят врачи.

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