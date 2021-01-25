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25.01.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге трамвай сбил девочку

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге на улице Титова сегодня около восьми утра трамвай сбил девочку-пешехода. В обстоятельствах аварии разбирается сейчас городская Госавтоинспекция.

Известно, что общественный транспорт 34-го маршрута двигался от улицы Братской в сторону Сухоложской, а ребенок пересекал пути в неположенном месте.

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"14-летняя девочка шла в школу, по сторонам не смотрела. Трамвай задел ее сумку, и она упала на землю. С ушибом мягких тканей головы пострадавшую доставили в больницу, - рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Ребенок не дошел до места перехода - регулируемого перекрестка Титова и Братской - около тридцати метров. Ее мама говорит, что дочь обычно переходит дорогу всегда по правилам, но торопилась в школу".

Управляла трамваем 30-летняя женщина: она имеет стаж девять лет и никогда не нарушала ПДД. Водитель рассказала, что заметила девочку в капюшоне, применила экстренное торможение и несколько раз просигналила, но та продолжила переходить через пути и наезда избежать не удалось.

По факту ДТП начато дознание.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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