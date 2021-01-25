Жителя Югры будут судить за расстрел односельчан

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сургутского района, застрелившего своих односельчан в мае прошлого года.

Тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями нашли вечером 9 мая в одном из домов в поселке Федоровский. Позднее выяснилось, что между подозреваемым и местными жителями случилась ссора в общежитии на улице Ломоносова. Фигурант взял охотничье ружье 12 калибра (позднее он расскажет следователям, что якобы нашел его в лесу), и выстрелил в одно из оппонентов - он умер на месте. Второго мужчину он встретил на выходе из общежития: завязалась словесная перепалка, и подсудимый вновь пустил в ход оружие. Расправившись с потерпевшими, стрелок убежал в лес и там уснул.

Около четырех часов утра 44-летнего подозреваемого обнаружили и задержали полицейские, он во всем признался.

"Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пожизненного", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета ХМАО-Югры.