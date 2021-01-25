Рейтинг правительства Японии упал до 33 процентов из-за COVID-19

Уровень поддержки кабинета министров Японии продолжает падать на фоне недовольства жителей страны политикой властей в сфере борьбы с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой "Асахи симбун".

По данным издания, всего 33 процента респондентов с одобрением смотрят на текущую деятельность правительства, что на шесть пунктов ниже аналогичных показателей за декабрь прошлого года. При этом доля недовольных командой премьер-министра Ёсихидэ Суги составляет 45 процентов.

Организаторы также попросили участников исследования оценить работу кабинета по борьбе с распространением инфекцией. В итоге около 63 процентов опрошенных сочли принятые властями меры недостаточными. Удовлетворены действиями министерств и ведомств оказались только 25 процентов граждан.

Некоторые политологи отмечают, что в ближайшие месяцы может определиться дальнейшая политическая судьба действующего премьера Ёсихидэ Суги, который в сентябре этого года рассчитывает побороться за пост лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Только победа на выборах председателя политической силы позволит ему сохранить за собой кресло главы кабмина. На карьеру Суги, как утверждают комментаторы, большое влияние окажет вопрос организации летней Олимпиады в Токио, а также запуск вакцинации населения.

Вместе с тем перспективы проведения спортивных соревнований в июле-августе 2021 года остаются туманными. Масла в огонь накануне подлила британская газета The Times, по сведениям которой японское правительство приступило к неофициальной проработке вопроса об отмене турнира. Некоторые комментаторы намекают, что утечку в СМИ о нежелании Токио проводить состязания инициировали оппоненты действующего руководителя японского правительства. В случае отказа от Игр японский премьер не сможет продемонстрировать значимых достижений на своем посту. Помимо этого, большинство японских граждан считает нецелесообразным организовывать ОИ в этом году. Срез общественного мнения показывает, что 86 процентов выступают за отмену или очередную отсрочку турнира.

Изменить негативное отношение общества к проведению Олимпиады может начало вакцинации населения. Местные власти рассчитывают начать ставить прививки от коронавируса с третьей декады февраля. Сначала возможность защититься от инфекции получат медработники, пожилые, а также граждане с хроническими заболеваниями. До остальных людей очередь дойдет не раньше мая.

Впрочем, недавно назначенный ответственным за кампанию вакцинации в стране министр Таро Коно признался, что никакие графики пока не утверждены. Беспокойства добавила компания AstraZeneca, с которой японское правительство наряду с американскими фирмами Pfizer и Moderna заключило договор на поставку в страну вакцины. Британский производитель оказался не в состоянии обеспечить необходимым объемом препарата страны Евросоюза. Не исключено, что аналогичные сбои могут произойти и при организации доставки лекарства в Японию.