Роскачество раскрыло новую схему удаленного грабежа россиян

Новости

СМИ: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе 10:42
В Совфеде сообщили о планах введения внесудебной блокировки "трэш-стримов" 10:40
Вышел трейлер корейской фантастики Netflix "Космические чистильщики" 10:40
Жителя Югры будут судить за расстрел односельчан 10:34
В Тамбовской области COVID-19 заболели шесть годовалых детей 10:32
В России не обнаружено южноафриканской мутации коронавируса 10:31
Сергунина: Проект столичного правительства "Московский акселератор" победил в международном конкурсе 10:28
Комедию "Тёрнер и Хуч" с Томом Хэнксом превратят в сериал 10:25
В Приморье завели дело после незаконного перекрытия дорог 10:25
Красноярские хирурги восстановили лицо женщине, пострадавшей в ДТП 10:20
В инструкцию к "Спутнику V" добавили предупреждение для онкобольных 10:15
Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 10:11
На Урале танковая дивизия получит боевые машины и комплексы обнаружения 10:11
Рейтинг правительства Японии упал до 33 процентов из-за COVID-19 10:10
В Германии построят мини-отель из самолета Ан-2 10:04
В столице побит температурный рекорд 2002 года 09:59
Мишустин распределил регионам два млрд рублей на спортивные объекты 09:56
Власти решили перекрыть один из ключевых каналов вывода денег за рубеж 09:38
Европе предрекли одиночество без России 09:34
С октября число безработных в Москве уменьшилось в два раза 09:32
Россияне рассказали, сколько денег ежемесячно им нужно для счастья 09:25
Стало известно, куда россияне летают бизнес-классом 09:16
В Махачкале три человека погибли от отравления угарным газом 09:01
Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ 08:57
Капризов первым в истории "Миннесоты" набрал 6 очков в 6 матчах 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 09:41
Рубрика: Экономика

Роскачество раскрыло новую схему удаленного грабежа россиян

Текст: Ольга Игнатова
По подсчетам Минтруда, в ближайшие годы на легализованную удаленную работу перейдут до 5 миллионов россиян. Однако "удаленка" привлекает не только законопослушных людей, но и мошенников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты Роскачества обнаружили целую систему обмана соискателей, решивших поработать из дома. Так, на первом этапе жертве звонит мошенник, который маскируется под представителя работодателя (или сотрудника кадрового агентства) и озвучивает выгодные условия труда. Если человек заинтересовался, тогда озвучивается необходимость установить на телефон приложение, ссылку на которое присылает ректутер. Предлоги для установки приложения могут быть разные: защищенный корпоративный мессенджер, в котором пройдет следующий этап собеседования; несуществующий продукт компании, с которым якобы нужно ознакомиться, и тому подобное.

Фото: Photoxpress
Секреты удаленки: Как сохранить зарплату и нормированный рабочий день

Как только жертва установит на свой смартфон приложение, начинается третий и ключевой этап: вирус, спрятанный внутри программы, в зависимости от типа зловреда, либо сразу передает прямое управление телефоном злоумышленнику, либо перехватывает пароль от мобильного банка жертвы. Итог всегда один - исчезающие со счета деньги.

Для того, чтобы не стать жертвой обмана, эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества напоминают простые правила. Ни в коем случае нельзя направлять незнакомым людям сканы документов, особенно на начальном этапе общения. Никакие навязанные приложения и опции не помогут найти хорошую работу. Если у работодателя есть конфиденциальная информация по работе, он сообщит ее только после официального трудоустройства. Поэтому нельзя переходить по ссылкам на скачивание файлов и приложений, которые присылают незнакомые и малознакомые люди. Стоит всегда держать включенным антивирус на ПК и смартфоне, не забывать его обновлять и регулярно проводить сканирование на вирусы.

"Дистанционная занятость не подразумевает работу без составления договора и гарантий. Требуйте от любого работодателя официальных подтверждений законности действий организации или компании и документального оформления ваших трудовых отношений, проверяйте и перепроверяйте возможности легкого заработка, они могут обернуться тяжелыми потерями", - советует Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Экономика Работа Госфонды и контрольные органы Роскачество

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Иммунолог рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков