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25.01.2021 10:52
Рубрика: Общество

Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2021

Текст: Ксения Колесникова
Рособрнадзор напомнил выпускникам, что прием заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года завершается 1 февраля. В заявлении нужно перечислить предметы, которые участник планирует сдавать: можно написать любое количество предметов по выбору.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Основной период ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 31 мая по 2 июля: и для нынешних 11-классников, и для выпускников прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ - русский язык, - подчеркивают в Рособрнадзоре. - ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники сдают по необходимости, для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз.

При этом ЕГЭ по "базовой" математике в 2021 году не проводится.

- Для выпускников, не планирующих поступать в вузы, для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): русский язык и математику, - рассказали в Рособрнадзоре. - ГВЭ планируется провести в конце мая.

Что важно? 10-классникам, которые завершили освоение отдельных учебных предметов, тоже разрешили сдавать ЕГЭ (для сравнения, в 2020 году у 10-классников такой возможности из-за сложной эпидемиологической ситуации не было).

- Выбирать предметы необходимо с учетом того, по какой специальности намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний, - сообщают в ведомстве. - Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения.

Всем ребятам, кто еще сомневается и не успел подать заявление, важный совет: внимательно изучить сайты вузов.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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