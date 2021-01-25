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25.01.2021 18:15
Рубрика: Общество

Россия рассчитывает запустить в космос четырех туристов в 2022-2023 годах

Текст: Наталия Ячменникова
Компания "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") с 2022 по 2023 годы планирует предоставить четыре места в кораблях "Союз МС" для космических туристов. Как уточнили в компании, в каждом конкретном случае с "Роскосмосом" прорабатывается возможность предоставления мест для туристов не только в рамках коммерческих полетов, но и в рамках реализации уже запланированных федеральных космических миссий.
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости

"Мы исходим из того, что на каждом транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", предназначенном для коммерческих полетов в космос, будут предоставляться два места для космических туристов", - пояснили в пресс-службе компании.

Фото: Предоставлено Департаментом коммуникаций Фонда "Талант и успех"
В 2021 году в космос будут запущены три школьных спутника

В ноябре прошлого года прошла информация, что Россия может отправить туристов в полет на корабле "Союз" на МКС 8 декабря 2021 года, пребывание на станции продлится 12 суток. Это следовало из предварительной программы полетов на Международную космическую станцию на 2021 год, разработанной ракетно-космической корпорацией "Энергия".

Согласно проекту программы, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости, на борт космического корабля "Союз МС-20" смогут попасть сразу два участника космического полета, имена которых не разглашаются. Кто будет командиром "Союза", пока тоже не говорится. Но понятно, что это будет кто-то из самых опытных космонавтов. Возвращение на Землю запланировано на 20 декабря.

С 2001 по 2009 годы на МКС побывали семь звездных путешественников. За десять суток в космосе в разные годы нужно было заплатить от 20 до 50 миллионов долларов.

Общество Космос

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