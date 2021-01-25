Россиян пригласили поддержать акцию "Дарите книги с любовью"

Российская государственная детская библиотека и Ассоциация "Растим читателя" объявили о старте пятой общероссийской акции "Дарите книги с любовью", приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Собирать книги и передавать их в библиотеки самых отдаленных уголков страны, чтобы читатели вместо старых, потрепанных книг могли получить новые, еще пахнущие типографской краской, стало уже доброй традицией.

Самый большой дефицит в сельских библиотеках - это книги современных авторов и новые издания познавательной и образовательной литературы. Узнать, какие именно книги нужны в библиотеках, можно на сайте "Подари ребенку книгу", где сами библиотекари оставляют заявки на самые необходимы издания. Кстати, сделать подарок любой библиотеке можно прямо на сайте, оформив покупку и доставку книг.

Чтобы подарить читателям по всей стране радость общения с хорошей книгой, библиотеки, книжные магазины, театры, музеи, школы и гимназии и даже некоторые СМИ открывают у себя пункты сбора книг, а для дарителей готовят познавательные и развлекательные программы. Однако в этом году из-за пандемии праздничные викторины, мастер-классы, встречи с известными писателями и художниками, спектакли и литературные марафоны пройдут в онлайн-формате. Недельную онлайн-программу, посвященную Дню книгодарения, готовит и Российская государственная детская библиотека.

В прошлом году удалось собрать более 10 тысяч книг, которые были доставлены в 65 библиотек Амурской, Брянской, Кемеровской, Воронежской, Кировской, Курганской, Мурманской, Омской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского и Ставропольского края, республики Марий-Эл, Дагестана и Татарстана.

Все подробности акции "Дарите книги с любовью" можно узнать на сайте РГДБ.