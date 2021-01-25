Новости

В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 21:19
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 21:12
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 21:10
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 20:55
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 20:44
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 20:16
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 20:14
Путин поручил поддержать писателей 20:08
Путин рекомендовал запретить отождествление СССР и фашистской Германии 20:03
В России создадут единый реестр аварийных домов 20:01
В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции 20:00
Патрушев и Салливан обсудили стратегическую стабильность 19:58
Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении отечественного кино в школах 19:48
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 19:33
В Москве арестован соучастник двойного убийства на свадьбе 19:14
Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V" 19:12
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 19:05
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой "холодной войны" 18:58
Во Владимире завели уголовное дело против мужчины, распылившего газ в сотрудника полиции 18:51
Россиянам разрешат ввозить в страну не более трех букетов цветов 18:30
Путин примет участие в открытии развязки в Химках 18:28
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях 18:04
Библиотека иностранной литературы показала фильм "Защитники наследия" 17:55
Госдума 26 января обсудит гаражную амнистию 17:44
В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в митинги 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 21:01
Рубрика: Спорт

Шведский гол

Поражение от скандинавов лишило Россию места в плей-офф чемпионата мира-2021
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Мужская сборная России не сумела выйти в начинающийся с четвертьфинала плей-офф проходящего в Египте чемпионата мира. В ключевом матче второго группового этапа наша команда безнадежно проиграла сборной Швеции со счетом 20:34.
Наша мужская сборная по гандболу в очередной раз осталась без наград мирового чемпионата. Фото: REUTERS Наша мужская сборная по гандболу в очередной раз осталась без наград мирового чемпионата. Фото: REUTERS
Наша мужская сборная по гандболу в очередной раз осталась без наград мирового чемпионата. Фото: REUTERS

Прокомментировать очередную неудачу национальной дружины корреспондент "РГ" попросил олимпийского чемпиона Сиднея-2000, известного в прошлом разыгрывающего нашей сборной Игоря Лаврова.

Фото: EPA
Мужская сборная России по гандболу уступила Египту на ЧМ-2021

- Не стал бы критиковать нашего нового главного тренера, зарубежного специалиста Велимира Петковича. У него было совсем немного времени для создания боеспособного коллектива. Игроков-ребят надо поблагодарить, они не просто отбывали номер на площадке, мы все увидели желание побеждать. Увы, не получилось. Не стал бы зацикливаться на разрыве в счете в игре со шведами. Понимаете, когда есть серьезное отставание, игра идет уже совсем по-другому, настроение не то, мячи не залетают в чужие ворота.

Проблема нашего мужского гандбола в многолетней гегемонии одного клуба "Чеховские медведи"?

Игорь Лавров: Никто не мешает побеждать тому же ЦСКА. Причина вовсе не в том. На мой взгляд, она та же, что и в ряде других видов спорта. Игрокам прежде всего надо думать не о том, какая сумма будет проставлена в их новом контракте, а о победах и достижениях своей команды.

Шведы сейчас вовсе не такие грозные, что были в те времена, когда вы с партнерами выиграли "золото" Сиднея. Ваше мнение по игре их нынешней команды?

Игорь Лавров: Скандинавов я не считаю слабым коллективом. Это вполне серьезная сборная. Жаль, со стороны российской команды мы не увидели нужных скоростей, совсем не ту реализацию завершающих моментов атаки, огрехи в защите. Но вот только в отсутствии самоотдачи я парней не стал бы обвинять.

Игорь Лавров: Игрокам надо думать не о контрактах, а о победах своих команд

Приход Петковича на пост главного тренера сборной оборвал тенденцию, когда команду возглавляли бывшие игроки вашего победного поколения. Она вообще была правильная?

Игорь Лавров: Не вижу здесь противоречия. К примеру, тот же Дмитрий Торгованов зарекомендовал себя вполне достойным и грамотным наставником, тренируя питерскую "Неву". Еще раз повторю: должен быть более тщательный спрос с самих игроков. Надо, не задумываясь о каких-то материальных благах, по полной программе выкладываться на тренировках, пахать, отрабатывать на площадке с максимальным желанием добиться результата. Тогда и придут успехи на международной арене.

Спорт Виды спорта Гандбол

Главное сегодня

Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон