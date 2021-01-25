Мужская сборная России не сумела выйти в начинающийся с четвертьфинала плей-офф проходящего в Египте чемпионата мира. В ключевом матче второго группового этапа наша команда безнадежно проиграла сборной Швеции со счетом 20:34.

Прокомментировать очередную неудачу национальной дружины корреспондент "РГ" попросил олимпийского чемпиона Сиднея-2000, известного в прошлом разыгрывающего нашей сборной Игоря Лаврова.

- Не стал бы критиковать нашего нового главного тренера, зарубежного специалиста Велимира Петковича. У него было совсем немного времени для создания боеспособного коллектива. Игроков-ребят надо поблагодарить, они не просто отбывали номер на площадке, мы все увидели желание побеждать. Увы, не получилось. Не стал бы зацикливаться на разрыве в счете в игре со шведами. Понимаете, когда есть серьезное отставание, игра идет уже совсем по-другому, настроение не то, мячи не залетают в чужие ворота.

Проблема нашего мужского гандбола в многолетней гегемонии одного клуба "Чеховские медведи"?

Игорь Лавров: Никто не мешает побеждать тому же ЦСКА. Причина вовсе не в том. На мой взгляд, она та же, что и в ряде других видов спорта. Игрокам прежде всего надо думать не о том, какая сумма будет проставлена в их новом контракте, а о победах и достижениях своей команды.

Шведы сейчас вовсе не такие грозные, что были в те времена, когда вы с партнерами выиграли "золото" Сиднея. Ваше мнение по игре их нынешней команды?

Игорь Лавров: Скандинавов я не считаю слабым коллективом. Это вполне серьезная сборная. Жаль, со стороны российской команды мы не увидели нужных скоростей, совсем не ту реализацию завершающих моментов атаки, огрехи в защите. Но вот только в отсутствии самоотдачи я парней не стал бы обвинять.

Игорь Лавров: Игрокам надо думать не о контрактах, а о победах своих команд

Приход Петковича на пост главного тренера сборной оборвал тенденцию, когда команду возглавляли бывшие игроки вашего победного поколения. Она вообще была правильная?

Игорь Лавров: Не вижу здесь противоречия. К примеру, тот же Дмитрий Торгованов зарекомендовал себя вполне достойным и грамотным наставником, тренируя питерскую "Неву". Еще раз повторю: должен быть более тщательный спрос с самих игроков. Надо, не задумываясь о каких-то материальных благах, по полной программе выкладываться на тренировках, пахать, отрабатывать на площадке с максимальным желанием добиться результата. Тогда и придут успехи на международной арене.