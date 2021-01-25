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25.01.2021 21:11
Рубрика: Спорт

Заметный ход

Наш молодой гроссмейстер обыграл чемпиона мира Карлсена
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Чемпион мира 2017 года среди юношей Андрей Есипенко смог обыграть действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее.

В восьмом туре 18-летний Есипенко одержал знаковую победу белыми фигурами. Во время интервью главный ньюсмейкер прошедшего игрового дня сильно смущался и с трудом подбирал слова, чтобы описать свои ощущения.

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- Я думаю, это один из лучших дней в моей жизни. Чувствую себя просто прекрасно, - приводит слова Есипенко пресс-служба соревнований. - Перед игрой я планировал действовать надежно, однако выбор дебюта был за Карлсеном и привел к острой позиции. Вероятно, он хотел обыграть меня в этом варианте. Думаю, что в партии я действовал логично, пойдя на наиболее агрессивное продолжение. Я пожертвовал фигуру, а после ответного хода Магнуса понял, что позиция выигрышная. Я до сих пор до конца не осознал, что мне удалось нанести поражение чемпиону мира. Не знаю, как буду праздновать победу, но сегодня точно хорошо высплюсь.

Спокойно пережить эти эмоции Есипенко поможет и выходной день. После восьми туров Есипенко занимает в турнирной таблице третье место, набрав пять очков. А лидирует на турнире 17-летний иранец Алиреза Фируджа, выступающий под флагом Международной шахматной федерации (5,5 очка). В девятом раунде два самых юных участника турнира в Вейк-ан-Зее встретятся за доской.

- Я выиграл три партии подряд, занимаю первое место в турнирной таблице. Приятно быть лидером, хотя я стараюсь по-прежнему концентрироваться на каждой партии, - заявил Фируджа. - Победа Есипенко над Карлсеном впечатляет. Он сильный противник. Так что нас ждет интересная встреча.

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