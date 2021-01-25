Российский конькобежец Артем Арефьев, на счету которого есть несколько юниорских достижений, одержал взрослую победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира на знаменитом овале "Тиалф" в голландском Херенвене.

Арефьев пробежал "пятисотку" за 34,459 секунды, обновив личный рекорд, а также показав лучшее время сезона в мире. Второй и третий результаты выдали хозяева катка Дай Дай Нтаб (34,652) и Леннарт Велема (34,740).

Более титулованный спринтер из сборной России, рекордсмен мира Павел Кулижников в первый день соревнований упал на дистанции 500 м. Но на дистанции 1000 м все-таки завоевал медаль - "бронзу". Напомним, что для Кулижникова, который в декабре переболел коронавирусом, это был первый международный старт в текущем сезоне.

Еще одну "бронзу" в копилку российской команды положил Сергей Трофимов. Он занял третье место на дистанции 5000 м.