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25.01.2021 21:00
Рубрика: Спорт

Бойкий дебютант

Капризов уже вошел в историю "Миннесоты"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Российский новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов вошел в историю своего клуба.
Фото: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Сан-Хосе", в котором "дикари" уступили со счетом 3:5, форвард отметился результативным пасом. Таким образом, у Капризова стало 6 (1 гол+5 передач) очков в шести матчах. Никогда прежде новички "Миннесоты" не начинали свою карьеру в НХЛ так резво.

По схожему графику идет лидер "Рейнджерс" Артемий Панарин, у которого тоже 6 (2+4) баллов, но в пяти играх. В матче с "Питтсбургом" он сделал голевую передачу, правда, это не спасло "рейнджеров" от поражения - 2:3. Третье поражение в трех играх потерпел голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин. Зато вторую победу в сезоне одержал еще один наш вратарь Антон Худобин, "Даллас" которого переиграл "Нэшвилл", - 3:2. У победителей шайбой отметился Денис Гурьянов.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ

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