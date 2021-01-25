Российский новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов вошел в историю своего клуба.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Сан-Хосе", в котором "дикари" уступили со счетом 3:5, форвард отметился результативным пасом. Таким образом, у Капризова стало 6 (1 гол+5 передач) очков в шести матчах. Никогда прежде новички "Миннесоты" не начинали свою карьеру в НХЛ так резво.

По схожему графику идет лидер "Рейнджерс" Артемий Панарин, у которого тоже 6 (2+4) баллов, но в пяти играх. В матче с "Питтсбургом" он сделал голевую передачу, правда, это не спасло "рейнджеров" от поражения - 2:3. Третье поражение в трех играх потерпел голкипер нью-йоркцев Игорь Шестеркин. Зато вторую победу в сезоне одержал еще один наш вратарь Антон Худобин, "Даллас" которого переиграл "Нэшвилл", - 3:2. У победителей шайбой отметился Денис Гурьянов.