Российским рыбакам могут запретить использовать мазут в норвежских водах

Новости

В перестрелке в американском Индианаполисе погибли пять человек 03:02
Синоптики рассказали о температурном рекорде в европейской части РФ 02:53
Украина перейдет с 25 января от локдауна к "оранжевому" режиму ограничений 02:26
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19 01:50
Вильфанд предупредил о скачках температур на азиатской части России 01:47
Умер автор музыки к "Тарзану" Перри Боткин 01:08
Российские гандболисты не вышли в четвертьфинал чемпионата мира 00:55
Первый трейлер фильма "Годзилла против Конга" вышел на русском языке 00:49
Президенты России и Мексики проведут телефонный разговор 00:30
Потерявшие работу пилоты в Швейцарии станут машинистами поездов 00:21
В Москве температура воздуха превысила норму на десять градусов 00:10
В Подмосковье произошел пожар на территории крупного автосервиса 00:06
США запретят въезд гражданам Южной Африки, Британии и 28 других стран 00:01
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 24.01.2021
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 24.01.2021
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 24.01.2021
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 02:00
Рубрика: Экономика

Российским рыбакам могут запретить использовать мазут в норвежских водах

Текст: Татьяна Карабут
Норвежские власти предложили поправки в закон об охране окружающей среды Шпицбергена, по которым запрещается использование и даже, по всей видимости, нахождение тяжелого топлива на борту судна во всех территориальных водах острова, сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ИТАР-ТАСС

По данным ВАРПЭ, в Северном рыбохозяйственном бассейне ведут добычу 172 российских рыбопромысловых судна. Из них около 80 судов в определенные периоды времени осуществляют промысел в Арктической зоне. Сейчас в некоторых районах территориальных вод острова Шпицберген уже действует запрет на использование тяжелого топлива, рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Но, по его мнению, этот запрет не оказывает существенного влияния на логистику и экономику промысла.

Росрыболовство: Поставки российской рыбы в Китай практически прекращены

"Дизельные двигатели судов можно эксплуатировать как на мазуте, так и на дизельном топливе. Мазут хранится на борту судна и при выходе из зон с ограничениями рыбаки снова переходят на мазут. Однако если будет введен запрет "иметь" на борту мазут при заходе в воды острова Шпицберген, это приведет к логистическим проблемам и потерям выручки рыбопромышленных компаний", - пояснил эксперт.

По его подсчетам, при полной замене мазута дизельным топливом для судна типа большого морозильного рыболовного траулера дополнительные расходы на сутки промысла составят приблизительно 1400 долларов. В пересчете на условные 120 дней работы судна в территориальных водах Шпицбергена рыбопромышленные компании могут не досчитаться 168 тысяч долларов выручки в год (в расчете на одно эксплуатируемое судно).

"Выручка уменьшится на величину, равную увеличению ставки фрахта транспортного рефрижераторного судна с острова Шпицберген, например, в порт Мурманск на 5-10%. Фрахт вырастет за счет увеличения доли расходов на топливо в стоимости эксплуатации транспортных рефрижераторов. В пересчете на приблизительное количество перегружаемой в укрытиях острова Шпицберген рыбопродукции - около 30 тысяч тонн ежегодно, это может привести к суммарной минимальной потере выручки всех компаний, работающих в зоне регулирования Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) на 420 тысяч долларов в год. Эти потери напрямую будут зависеть от конъюнктуры нефтяного рынка", - пояснил Зверев.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Трутнев: Рыбная продукция должна полностью перерабатываться в России

Он также отметил, что в районе Шпицбергена рыбопромысловые компании могут осуществлять безопасную перегрузку рыбопродукции "под прикрытием берега". Предложенные Норвегией изменения не позволят судам с мазутом на борту зайти в эти воды и перегрузиться. Это ставит под угрозу безопасность судоходства российских рыболовных судов, так как лишает их единственно возможного в этом регионе места для безопасной перегрузки, считает эксперт.

В Росрыболовстве подтвердили, что власти Норвегии предложили поправки в закон об охране окружающей среды Шпицбергена, которые предполагают запрет на использование или наличие на борту иного топлива на нефтяной основе, кроме природного газа и судового газойля. Кроме того, поправки, в случае их принятия, будут относиться ко всем судам, включая рыболовные, круизные, исследовательские, балкерные и другие.

"Ведомство следит за развитием ситуации и намерено запросить текст законопроекта с целью его детального изучения", - заверили в Росрыболовстве.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что подобные инициативы обсуждаются на межгосударственном уровне. Так, в рамках Международной морской организации разработаны поправки в МАРПОЛ (Международную конвенцию по предотвращению загрязнения судов), которые приведут к поэтапному отказу от использования и транспортировки тяжелого топлива в Арктике с 2024 года.

Экономика Отрасли В мире Европа Норвегия

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков