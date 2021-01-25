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25.01.2021 19:59
Рубрика: Экономика

Росстат оценил сокращение промпроизводства за 2020 год

Текст: Игорь Зубков
Промышленное производство за 2020 год сократилось на 2,9%, сообщил Росстат. Спад производства оказался меньше, чем ожидалось весной-летом прошлого года.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ключевой вклад в снижение показателя внесли пандемия и вызванное ею сокращение спроса на энергоресурсы, а также соглашение ОПЕК+ и необычно теплая зима-2019/20, которые привели к сокращению добычи нефти и газа на 8,1%. В декабре промпроизводство снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,2% (минимальное значение с апреля 2020 года), по сравнению с ноябрем 2020 года выросло на 10,5% (что стало самым высоким значением этого года). С июня реальный сектор демонстрировал восстановительный рост, постепенно приближаясь к показателям аналогичных периодов 2019 года, отмечает Росстат.

Фото: iStock
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Данные по декабрю оказались достаточно позитивными. Однако добыча и нефтепереработка остаются в минусе, а значит, говорить о полноценном восстановлении промышленности трудно, отмечает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. По его прогнозу, первый квартал промышленность закроет с высокой вероятностью около нуля или в минусе, рост начнется во втором квартале, а окончательное формирование динамики - во второй половине года в зависимости от мировой экономики и мер экономической политики. Главные надежды - на восстановление внешнего спроса.

По оценке Росстата, максимальный рост в 2020 году показали производство лекарств и медицинских материалов (на 23%), текстильных изделий (на 8,9%), химпроизводство (на 7,2%), изготовление резиновых и пластмассовых изделий (на 3,2%), производство продуктов питания (на 3,5%).

Наиболее сильное снижение выпуска было в добыче нерудных полезных ископаемых (на 15,4%), автопроме (на 11,6%), кожевенной промышленности (на 12,4%), нефте- и газодобыче (на 8,1%), добыче угля (на 6,3%), производстве кокса и нефтепродуктов (на 3%), металлургическом производстве (на 2,4%).

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития Росстат

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