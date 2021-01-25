Росстат: Производство мяса в 2020 году выросло, а сахара - упало

Выпуск продуктов питания в 2020 году в целом увеличился на 3,5%. Однако по некоторому продовольствию наблюдается существенный рост или, наоборот, падение, следует из данных Росстата.

Наибольшее снижение производства произошло по сахару. Падение в сравнении с 2019 годом составило более 20%. В 2020-м было выработано 5,8 млн т сахара, тогда как в 2019-м объем производства составил 7,3 млн т. Это было на 16,7% больше, чем в 2018 году. При потреблении внутри страны на уровне 6 млн тонн производители вынуждены были максимально снижать цены, а часть продукции пытаться экспортировать. В этом году с учетом переходящих запасов внутренние потребности России в сахаре будут полностью закрыты, неоднократно заявляли в Минсельхозе.

Также россияне стали есть меньше хлебобулочных изделий. В прошлом году их было произведено 5,4 млн тонн (минус 3,9%). Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки снизилось еще больше - на 8,5% до 8,4 млн тонн. А вот производство макарон за год увеличилось на 3% (до 1,5 млн т).

Несмотря на ажиотажный спрос в марте, производство гречки в 2020 году снизилось на 5,4% - до 435,8 тысячи тонн. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), внутреннее потребление гречки составляет 390-410 тысяч тонн. Из выращенной в 2020 году гречихи всего может быть произведено более 500 тысяч тонн крупы. Поэтому с учетом переходящих запасов произведенных объемов хватит также и для экспорта в близлежащие страны, оценивали ранее эксперты ИКАР.

Существенно увеличился объем производства риса - на 11,1% до 428,3 тысяч тонн, говорится в отчете Росстата. Производство рафинированного и нерафинированного подсолнечного масел также значительно выросло - на 6,5% (до 2,5 млн тонн) и на 8,1% (до 5,9 млн тонн) соответственно.

В 2020 году, кроме хлебобулочных изделий, упало производство других высококалорийных продуктов - шоколада и кондитерских изделий с сахаром - на 4,3% до 1,8 млн тонн.

Вместе с тем, производство мяса и молочных продуктов увеличилось. Наибольший рост показало производство свинины (парной, остывшей или охлажденной) - оно составило 2,8 млн т., что на 11,9% больше, чем годом ранее. Охлажденного мяса птицы было произведено 3,3 млн тонн - на 0,9% больше, чем в 2019-м. На 8,2% (до 4 млн тонн) увеличился выпуск мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных. На 3,4% (до 1,6 млн тонн) увеличилось производство вареных колбас.

В прошлом году было произведено 5,4 млн тонн молока - на 1,5% больше, чем в 2019 году. Больше всего в Росси нарастили выпуск сыров, творога (на 4,8%), сливочного масла (на 4,7%), а также сметаны (на 2,6%).

Осталось почти прежним производство мороженой рыбы - 3,0 млн тонн, что на 0,2% больше, чем годом ранее. Производство филе рыбного мороженого выросло по сравнению с 2019 годом на 6,6% до 173,9 тысячи тонн, а свежего или охлажденного рыбного филе сократилось на 6,0% до 3,5 тысячи тонн. Также сократилось производство рыбных консервов. Всего за 2020 год было выпущено 601,7 млн условных банок, что на 5,5% меньше, чем годом ранее.