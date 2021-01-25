РУСАДА не станет оспаривать вердикт спортивного арбитражного суда

В минувшие выходные очередную порцию позитива нам принесли спортсмены - девушки биатлонистки спустя два года выиграли эстафету на этапе Кубка мира, в шорт-треке команда завоевала россыпь золотых медалей на первенстве континента в Польше, саночник Павличенко лихо обыграл именитых соперников и наша команда в полном составе получила допуск на чемпионат мира в Германии.

Ради этих мгновений славы нашим спортивным чиновникам приходится идти и на некоторые компромиссы. Ведь интересы отечественных спортсменов - превыше всего, даже если ради этого приходится соглашаться с некоторыми предвзятыми, однобокими решениями.

И Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило не оспаривать вердикт спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении наших спортсменов.

Напомним, что в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло скандальное решение о дисквалификации РУСАДА сроком на четыре года. Наказание, в частности, подразумевало отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение в нашей стране крупных международных соревнований. Увы, спорт который должен стоять вне политики, в очередной раз оказался заложником большой политической игры. Затем в декабре прошлого года CAS вынес вердикт, в котором частично поддержал WADA, однако снизив срок санкций на два года - до 16 декабря 2022 года.

В официальном заявлении РУСАДА, опубликованном на официальном сайте агентства, в частности, говорится о решительном несогласии с выводами в отношении утверждений о манипуляции с данными. По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов:

"Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу.

Мы также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам Кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA. РУСАДА полагает, что настоящее решение не только противоречит базовым принципам справедливости, но также является необоснованным в свете существенного прогресса, которого РУСАДА удалось добиться в процессе восстановления, причем такой прогресс был также прямо признан со стороны WADA. По этим причинам РУСАДА считает, что санкции, наложенные CAS, являются безосновательными и несправедливыми.

В то же время РУСАДА приветствует и поддерживает ответственный и разумный подход арбитров в отношении российских спортсменов. Отказав WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на ни в чем не виновных атлетов, арбитры действовали в духе честной игры и справедливости, вынося решение, которое отражает и поддерживает фундаментальные ценности и интересы всей международной спортивной общественности.

РУСАДА приветствует и поддерживает отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта, о введении которых ходатайствовало WADA...

Исходя из этих соображений и ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА решило не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что "настоящая глава была закрыта", и организация привержена работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА", - говорится в заявлении Российского антидопингового агентства.

Прямая речь

Михаил Буханов, исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА:

- Как я уже говорил, не все аргументы, представленные юристами РУСАДА, были услышаны арбитрами CAS. Несмотря на это, мы приветствуем решение спортивного арбитражного суда в отношении чистых российских спортсменов и принципа коллективной ответственности, который попыталось навязать WADA в отношении всего российского спорта. Мы убеждены, что чистые атлеты ни при каких обстоятельствах не должны нести ответственность за действия других спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил.

Очевидно, что принцип коллективной ответственности противоречит основам Международной олимпийской хартии. Его возможное применение могло стать опасным прецедентом для всего олимпийского движения. Этого не произошло, а значит, у чистых спортсменов, не только из России, но и из других стран, есть шанс на защиту от чрезмерных действий международных антидопинговых чиновников.