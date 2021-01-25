РУСАДА не станет оспаривать вердикт спортивного арбитражного суда

Новости

В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 21:19
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 21:12
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 21:10
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 20:55
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 20:44
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 20:16
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 20:14
Путин поручил поддержать писателей 20:08
Путин рекомендовал запретить отождествление СССР и фашистской Германии 20:03
В России создадут единый реестр аварийных домов 20:01
В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции 20:00
Патрушев и Салливан обсудили стратегическую стабильность 19:58
Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении отечественного кино в школах 19:48
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 19:33
В Москве арестован соучастник двойного убийства на свадьбе 19:14
Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V" 19:12
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 19:05
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой "холодной войны" 18:58
Во Владимире завели уголовное дело против мужчины, распылившего газ в сотрудника полиции 18:51
Россиянам разрешат ввозить в страну не более трех букетов цветов 18:30
Путин примет участие в открытии развязки в Химках 18:28
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях 18:04
Библиотека иностранной литературы показала фильм "Защитники наследия" 17:55
Госдума 26 января обсудит гаражную амнистию 17:44
В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в митинги 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 21:09
Рубрика: Спорт

Глава закрыта

РУСАДА не станет оспаривать вердикт спортивного арбитражного суда
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
В минувшие выходные очередную порцию позитива нам принесли спортсмены - девушки биатлонистки спустя два года выиграли эстафету на этапе Кубка мира, в шорт-треке команда завоевала россыпь золотых медалей на первенстве континента в Польше, саночник Павличенко лихо обыграл именитых соперников и наша команда в полном составе получила допуск на чемпионат мира в Германии.
Благодаря решению РУСАДА лучшая прыгунья мира Ласицкене получила шанс на участие в Играх в Токио. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Благодаря решению РУСАДА лучшая прыгунья мира Ласицкене получила шанс на участие в Играх в Токио. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Благодаря решению РУСАДА лучшая прыгунья мира Ласицкене получила шанс на участие в Играх в Токио. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ради этих мгновений славы нашим спортивным чиновникам приходится идти и на некоторые компромиссы. Ведь интересы отечественных спортсменов - превыше всего, даже если ради этого приходится соглашаться с некоторыми предвзятыми, однобокими решениями.

И Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило не оспаривать вердикт спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении наших спортсменов.

Напомним, что в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло скандальное решение о дисквалификации РУСАДА сроком на четыре года. Наказание, в частности, подразумевало отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение в нашей стране крупных международных соревнований. Увы, спорт который должен стоять вне политики, в очередной раз оказался заложником большой политической игры. Затем в декабре прошлого года CAS вынес вердикт, в котором частично поддержал WADA, однако снизив срок санкций на два года - до 16 декабря 2022 года.

В официальном заявлении РУСАДА, опубликованном на официальном сайте агентства, в частности, говорится о решительном несогласии с выводами в отношении утверждений о манипуляции с данными. По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов:

"Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства по делу.

Боксер Ковалев провалил допинг-тест

Мы также сожалеем, что РУСАДА было признано не соответствующим нормам Кодекса WADA, хотя оно не допустило каких-либо нарушений, что прямо признано со стороны WADA. РУСАДА полагает, что настоящее решение не только противоречит базовым принципам справедливости, но также является необоснованным в свете существенного прогресса, которого РУСАДА удалось добиться в процессе восстановления, причем такой прогресс был также прямо признан со стороны WADA. По этим причинам РУСАДА считает, что санкции, наложенные CAS, являются безосновательными и несправедливыми.

В то же время РУСАДА приветствует и поддерживает ответственный и разумный подход арбитров в отношении российских спортсменов. Отказав WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на ни в чем не виновных атлетов, арбитры действовали в духе честной игры и справедливости, вынося решение, которое отражает и поддерживает фундаментальные ценности и интересы всей международной спортивной общественности.

РУСАДА приветствует и поддерживает отказ коллегии арбитров применить меры коллективного наказания против российского спорта, о введении которых ходатайствовало WADA...

Исходя из этих соображений и ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА решило не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии. РУСАДА полагает, что "настоящая глава была закрыта", и организация привержена работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА", - говорится в заявлении Российского антидопингового агентства.

Прямая речь

Михаил Буханов, исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА:

- Как я уже говорил, не все аргументы, представленные юристами РУСАДА, были услышаны арбитрами CAS. Несмотря на это, мы приветствуем решение спортивного арбитражного суда в отношении чистых российских спортсменов и принципа коллективной ответственности, который попыталось навязать WADA в отношении всего российского спорта. Мы убеждены, что чистые атлеты ни при каких обстоятельствах не должны нести ответственность за действия других спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил.

Очевидно, что принцип коллективной ответственности противоречит основам Международной олимпийской хартии. Его возможное применение могло стать опасным прецедентом для всего олимпийского движения. Этого не произошло, а значит, у чистых спортсменов, не только из России, но и из других стран, есть шанс на защиту от чрезмерных действий международных антидопинговых чиновников.

Спорт Спортивная жизнь Допинг

Главное сегодня

Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
Кабмин предусмотрел более 130 мероприятий в рамках Десятилетия детства
Фальков: В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Захарова: Москва озабочена блокировкой страниц российских официальных лиц в соцсетях
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон