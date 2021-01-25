Год науки и технологий стартует с масштабных научных проектов. В числе хедлайнеров - МГУ имени М.В. Ломоносова и его новые научно-образовательные школы, научно-технологическая долина "Воробьевы горы", другие проекты. Кто сможет учиться в новых школах? Какие исследования на научной "передовой"? Цифровые дипломы: фантастика или реальность? Повысится ли стипендия аспирантов? Об этом обозреватель "Российской газеты" беседует с ректором МГУ им. Ломоносова академиком Виктором Садовничим.

Магистры будущего

Виктор Антонович, одна из самых обсуждаемых - новость об открытии в Московском университете семи научных школ. Почему они появились и что это за школы?

Виктор Садовничий: Семь научно-образовательных школ - центральный момент новой программы развития МГУ до 2030 года и ответ на вызовы времени. Наука сейчас развивается так, что "узкие" исследования редко приводят к выдающимся результатам. Вся современная научная работа ведется на междисциплинарном уровне, на стыке разных наук. Это и есть прогресс. Как дальше готовить специалистов и открывать новые законы, проводить новые исследования? Научно-образовательная школа - самый правильный ответ. Это объединение ученых, профессоров, студентов, магистров - людей из разных сфер, разных факультетов вокруг научной тематики: искусственный интеллект, космос, физика, когнитивные науки, медицина… У школ две главных задачи: современные научные фундаментальные исследования и подготовка кадров. На семь школ из программы развития МГУ выделено на этот год 310 млн рублей.

Кто и как сможет в них поступить?

Виктор Садовничий: В сентябре уже начнут действовать 37 магистерских программ (по 5-7 в каждой школе). Поступить могут не только наши выпускники, но и бакалавры и специалисты из других вузов. Все как обычно - будет и бюджетный набор, и контракты. Принцип поступления такой же, как и в обычной маги­стратуре. Кстати, уже сейчас полторы тысячи ученых Московского университета на­чинают работать в этих школах. Более половины из них - молодежь.

Школы не заменят университетские факультеты?

Виктор Садовничий: Нет. Факультеты - основа жизни университета. Они есть и будут. Речь идет об объединении ученых вокруг научных проектов. У нас 42 факультета. Согласитесь, странно, если несколько факультетов будут заниматься примерно одним и тем же, используя свой подход. Правильно обмениваться научными идеями. Так происходит во всем мире - коллективы объединяются для решения значимых проблем. Это более широкий взгляд на науку, на подготовку специалистов. И это, безусловно, шаг вперед в развитии Московского университета.

Роль математики нужно поднимать. Потому что дальнейшее развитие всей науки связано с искусственным интеллектом, с мозгом

МГУ начинает строительство Научно-технологической долины. Кабмин выделил почти 500 миллионов рублей на это. Рабочие уже вышли "в поле"?

Виктор Садовничий: Да. Уже до тысячи машин работают на территории будущей долины "­Воробьевы горы", готовят все к началу строительства. В 2021 году за счет городского бюджета планируется проектирование и начало строитель­ства кластера "Ломоносов". А в 2025 году уже должны быть построены несколько корпусов долины.

Основная идея проекта - создавать новые технологии на базе фундаментальных исследований, привлекать средства на новые и уже реализуемые проекты. И, конечно, долина будет работать в связке с научно-образовательными школами. В школах, используя потенциал факультетов, будут рождаться прорывные идеи, а в кластерах долины - конкретные технологии. Ведем работу с заявками: желающих войти в долину сотни.

История про цифру

Есть поручение: к новому учебному году дополнить все программы вузов разделом о технологиях искусственного интеллекта. Учебные программы будут меняться?

Виктор Садовничий: Уверен, у многих коллег в университетах уже сейчас это есть. Каждое направление, которое изучается в университете - естественное или гуманитарное, - требует сегодня элементов, связанных с искусственным интеллектом. Одна из наших школ как раз будет разрабатывать в том числе и такие программы.

Где напрашиваются изменения? Например, в области исторических наук. Ведь здорово, когда можно заглянуть в пространство и время, увидеть то, что видели люди 5-7 веков назад. Здесь не обойтись без интеллектуальных поисковых систем. Казалось бы, гуманитарная наука, но сегодня она целиком пронизана "цифрой". Или структурная лингвистика, когда изучение и анализ текста требуют программных, математических подходов. Конечно, филологи должны иметь хотя бы начальное представление об этом. Медицина - и здесь сегодня без искусственного интеллекта никуда. К нам обращаются некоторые клиники: предлагают на основе баз данных рецептов и историй болезни за 20-40 лет, без доступа к персональным данным, конечно, делать анализ и прогноз по методам лечения. Здесь в ход идут и математика, и информатика. Искусственный интеллект - то, что, безусловно, в будущем войдет во все учебные программы в вузах.

А в школах? Преподавание информатики и математики изменится?

Виктор Садовничий: Я сам учился в школе, когда преподавание математики у нас было лучшим в мире. Вспомним абсолютно классические учебники Киселева, Ларичева. Я, ученик сельской школы, уже в 6 - 7-м классе решал задачи по Моденову - был такой сборник для поступающих в МГУ. Сейчас считается, что не обязательно знать математику. А ведь это основа всех наук! Математика нужна везде: при принятии государственных решений, в экономике, при исследовании экологических проблем, при решении космических задач. Я за то, чтобы вернуться к обсуждению стандарта примерных образовательных программ и усилить в них роль математики. Ведущие вузы могут в этом школам помочь. Например, в рамках проекта "МГУ - школе" наши профессора написали 300 учебников для школ.

А еще у вас был "малый" мехмат…

Виктор Садовничий: Да, его еще в мои студенческие годы придумал наш профессор Израиль Моисеевич Гельфанд. В то время не было электронной связи. Но тем не менее мы, студенты, работали с тысячами школьников. Посылали задания по почте, также получали ответы. И знаете, эта работа поддерживала очень высокий уровень преподавания математики.

Нужно и вернуться к забытым способам работы университетов в школах, и придумать новые. Роль математики нужно поднимать. Потому что дальнейшее развитие всей науки связано с искусственным интеллектом, с мозгом. А это все - математика. Все требует точных подсчетов, точных прогнозов и моделей. Я пою гимн математике.

Вообще, нужно создать в обществе такое настроение, чтобы был интерес к науке, а бизнес понимал, что науку надо поддерживать. Ведь сейчас, к сожалению, финансирование науки у нас в основном бюджетное. Этого мало.

Защитная реакция

Вы в одном из своих интервью сказали, что заниматься наукой надо так, чтобы не было шанса остаться без денег. Так как это сделать, если бюджетных средств не хватает, а бизнес не идет навстречу?

Виктор Садовничий: До определенного времени, наверное, до защиты докторской, мне казалось, что ученому нужно только иметь возможность спокойно думать о науке. Но сейчас наука очень дорогостоящая. В науке надо получать такие результаты, которые будут поддержаны материально. Во всем мире принята грантовая система поддержки науки. И, конечно, если вы руководите хорошей научной школой, у вас хорошая заявка - ее надо использовать. Это же научная школа. Нужно поддерживать своих аспирантов, студентов, покупать оборудование. Чтобы не остаться без денег, надо заниматься серьезными исследованиями. И они будут замечены.

Принят резонансный закон об аспирантуре - теперь без диссертации не получить документ об окончании. Как изменится жизнь аспирантов?

Виктор Садовничий: Задача аспирантуры - подготовить ученого и зафиксировать его уровень в виде кандидата или доктора наук. В МГУ были случаи, когда первая защита "тянула" сразу на докторскую степень. Сегодня в МГУ в течение года защищается 30 процентов аспирантов. Это раза в два больше, чем в целом по стране.

Предзащита - это фактически макет диссертации, которая обсуждается на кафедре. Важно, чтобы это не стало формальностью. Посмотрим на процент защит. Думаю, что он повысится. Безусловно, это плюс: теперь уже при поступлении человек будет думать, готов ли он стать ученым или лучше использовать три года активной карьерной жизни где-то в другой сфере.

Я помню свои аспирантские годы. Это годы надежд на то, что ты будешь ученым. Я только об этом и думал: "надо доделать диссертацию, доказать теоремы, и, может, Академия наук возьмет на работу или университет". Вышло, что университет.

Мы поддерживаем это решение. Но впереди практическая работа.

Но написать и защитить научную работу можно, только если тебя не отвлекает ничто другое. А сегодня, по подсчетам экспертов, около 70 процентов аспирантов работают. Причем большинство - не по профилю. Стипендия аспиранта до стыдного мала.

Виктор Садовничий: Вы правы, многие работают, и часто эта работа не связана с его будущей научной специальностью. Что делать? Два пути. Повышать стипендию - мы с группой ректоров на заседаниях Российского союза ректоров несколько лет назад уже предлагали это. Прожить на 7-8 тысяч, которые аспирантам платят сегодня, нереально, если нет другого источника дохода. Второй путь - поддержка аспирантов через гранты, как именные, так и гранты, которые получают научные руководители на исследования и поддержку молодых ученых.

Считаю, что нужно и первое, и второе. Не так уж много аспирантов в стране, чтобы не повысить им стипендию. Можно одновременно повысить требования к поступающим в аспирантуру.

Ключевой вопрос

Сейчас у студентов горячая пора: сессия в онлайн-режиме. Как она проходит в МГУ? Что сейчас волнует больше всего?

Виктор Садовничий: Волнует удаленный режим. Технически все работает без сбоев. Это уже не март, когда все были буквально в шоке. Но удаленное обучение - это все-таки нагрузка: и на студентов, и на преподавателей. И те и другие, по сути, в сети 24 часа в сутки. Кто-то решает задачу и пишет вопрос преподавателю в мессенджер и соцсети. Знаю по своим детям - они преподают математику: приходится и в двенадцать ночи отвечать. И прочитать лекцию, например, по матанализу, в онлайне - непросто. Это же целая поэма. Раньше - два часа у доски с мелом, с эмоциями, глаза в глаза со студентами. Иногда с разрядкой какой-то, рассказом.

Знаю точно: дистант - не магистральный путь. Надо возвращаться к нормальной форме общения, обучения. В этом суть университета, его природа.

Говорят, что, возможно, в будущем диплом вуза станет полностью цифровым. Как вам такая перспектива?

Виктор Садовничий: Лет десять назад я был в Центральной библиотеке Парижа, где лежат раритеты XII-XIII века. Тогда мне сказали, что через какое-то время все эти книги переведут в электронный формат и в них уже не будет необходимости. У каждого все будет в компьютере. А я подумал: неужели не захочется взять в руки первое издание Шекспира, открыть, перевернуть страницу…

С дипломами та же история для меня. У нас уже сегодня есть информационные системы с базой дипломов, в которых содержатся данные успеваемости студентов и так далее. Но, честно говоря, с возрастом, иногда хочется взять свой диплом об окончании университета, развернуть, подержать и вспомнить. Конечно, цифровые дипломы - это удобно. Но… как дистанционное общение не заменит тепла личных встреч, как телевидение не заменит театр, так и цифра не заменит ощущения "корочки" диплома в руке.

Между тем

1 сентября 2021 года в Сарове откроется восьмой филиал Московского университета.

Он откроется на базе Центра фундаментальной физики и математики в научном парке вблизи Сарова. Новый филиал будет готовить магистров по фундаментальным направлениям математики и физики. Будет открыто около 30 магистерских программ: топология, геометрия супервычисления, моделирование, фотонная физика и другие. Напомним, у МГУ уже есть 7 филиалов - в Севастополе, Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване и Копере.