Постановление правительства Саратовской области от 25 января 2021 года № 38-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, ассоциированных с COVID‑19, и недопущения осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области, на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, дополнив пунктом 1.17.1 следующего содержания:

"1.17.1. Руководителям организаций социального обслуживания при введении ограничительных мероприятий, предусматривающих организацию посменной 14-дневной работы с круглосуточным пребыванием работников в стационарных отделениях, отдельных воспитательных группах (воспитательной группе) стационарных отделений, отделениях постоянного пребывания несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить сотрудников запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода на 14 календарных дней.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 декабря 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







