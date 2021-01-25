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25.01.2021 16:25
Рубрика: Экономика

Сборка российско-китайского самолета CR-929 начнется в 2021 году

Текст: Наталия Ячменникова
Производство разрабатываемого совместно Россией и Китаем широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 должно начаться в 2021 году.

Об этом сообщает шанхайский информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на главного инженера по предварительным исследованиям Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Чжан Чжигана.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Запуск процесса сборки первого образца означает, что стороны согласовали и утвердили такие параметры воздушного судна, как форма фюзеляжа, его размер, основные материалы конструкции и подобрали главных поставщиков, - пишет ТАСС.

Напомним, всего три страны в мире создавали широкофюзеляжные пассажирские лайнеры - США, Франция и СССР.

Как говорят специалисты, CR929 - это самый высокотехнологичный проект в портфеле общих партнерских проектов двух государств и выдающийся пример кооперации в мировом авиастроении. Самолет разрабатывается совместным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации и базирующейся в Шанхае китайской COMAC - компанией Craic.

Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская - за фюзеляж, носовой обтекатель, горизонтальное и вертикальное оперение.

Ранее сообщалось, что по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет примерно 800 лайнеров. Будет создано семейство самолетов в трех конфигурациях: базовая, укороченная и удлиненная. Базовая конфигурация - CR929-600 - будет вмещать 280 пассажиров и летать на 12 000 километров. Первый испытательный полет намечен на 2023 год.

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