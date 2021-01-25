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25.01.2021 12:05
Рубрика: Власть

Штрафы за плохое содержание животных могут составить до 200 тысяч рублей

Текст: Алексей Дуэль
Беспрепятственный доступ к экологической информации получат все желающие - и граждане, и профессионалы - после принятия соответствующего закона. Его рассмотрение Госдумой во втором чтении планируется в ближайшее время, сообщил на пресс-конференции глава комитета по экологии нижней палаты парламента Владимир Бурматов.

"Наш комитет работал над этим законопроектом весь прошлый год, - сказал Бурматов. - Первое чтение он прошел еще в декабре 2019 года, но затем был почти полностью переработан. Этим законом будет гарантировано право на беспрепятственный доступ к информации о состоянии и качестве воздуха, почвы, водоемов, радиационном фоне, природоохранных мероприятиях и так далее".

Фото: iStock
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Ограничить доступ к экологической информации можно будет только на основании закона о государственной тайне, добавил Бурматов. Раньше многие сведения скрывали, ссылаясь на коммерческие интересы. Больше такой уловкой воспользоваться будет нельзя, считает он.

По словам Бурматова, у законопроекта было шесть итераций. В итоге удалось создать документ, отражающий интересы всех заинтересованных сторон. Сейчас ждут только отзыва от органов госбезопасности. После чего проект закона можно будет выносить в Думу.

"Рассчитываем в феврале выйти на окончательный вариант текста, - заключил он. - Возможны еще некоторые незначительные правки".

Кроме того, к рассмотрению в Госдуме готовится проект закона по регулированию обращения с отходами в части их транспортировки. Предполагается ввести маркировку транспортных средств, перевозящих отходы, в зависимости от класса опасности загруженных в мусоровоз веществ, объяснил Бурматов. По его мнению, это повысит прозрачность и эффективность работы отрасли.

"В Кодекс об административных правонарушениях надо внести нормы ответственности за жестокое обращение с животными, - сказал парламентарий. - Сейчас есть уголовная статья. Но многие живодеры уходят от ответственности, если их правонарушение оказывается недостаточно серьезным, чтобы повлечь за собой уголовное наказание".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Законопроект предполагает карать штрафами за жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к их содержанию, за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию (например, пумы или рыси, которых нельзя держать дома), перечислил Бурматов.

Кроме того, административные санкции будут предусмотрены для зоопарков и цирков, где не соблюдают требования по содержанию животных, работа таких заведений без лицензии (эта норма начнет работать после вступления в силу требования о лицензировании такой деятельности), несоблюдения требований к осуществлению деятельности с животными без владельцев. Штрафы за эти правонарушения составят от 30 до 200 тысяч рублей, анонсировал парламентарий.

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