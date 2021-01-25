Сколько рабочего времени в мире было потеряно из-за пандемии

В прошлом году из-за пандемии коронавируса в мире было потеряно порядка 8,8 процента рабочего времени (в сравнении с IV кварталом 2019 года), что эквивалентно сокращению 255 миллионов рабочих мест. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ) ООН, обнародованном в Женеве 25 января.

Авторы доклада отмечают также, что это в четыре раза больше, чем потери в результате глобального финансового кризиса в 2008-2009 годах.

Из-за столь больших потерь в 2020 году совокупные трудовые доходы по всему миру снизились на 8,3 процента (3,7 триллиона долларов), что составляет 4,4 процента мирового ВВП.

При этом изменения рынка труда в результате пандемии сильнее сказались на женщинах - они потеряли 5 процентов рабочих мест, тогда как мужчины - 3,9 процента.

Безработица среди молодежи в возрасте 15-24 года составила 8,7 процента, в то время как средний по миру показатель безработицы для взрослого населения - 3,7 процента.

Больше всего пострадали гостиничный сектор и сфера услуг. При этом в информационных и коммуникационных технологиях, а также в страховании и финансовой сфере отмечается рост занятости.

На 2021 год МОТ просчитал три сценария - пессимистичный, базовый и оптимистичный. По мнению специалистов, в пессимистичном варианте количество рабочих часов в мире уменьшится в текущем году на 4,9 процента по сравнению с IV кварталом 2019 года. По базовому сценарию - на 3 процента, а по оптимистичному сокращение произойдет на 1,3 процента. Какой из сценариев осуществится, зависит от успехов вакцинации, считают эксперты.