Sky снимет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Среди новых документальных проектов, разрабатываемых компанией Sky, значится фильм о крупнейшей трагедии в сфере ядерной энергетики, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Об этом сообщает портал Deadline.

Сообщается, что в нем будут фигурировать ранее не известные публике архивные кадры со свидетельствами очевидцев, героическими усилиями профессионалов, направленных на предотвращение новых взрывов.

Режиссером документальной ленты, получившей название "Чернобыль 86" (Chernobyl '86), станет Джеймс Джонс. Продюсированием картины займется Top Hat Productions совместно со Sky Studios.

Компания Sky надеется на то, что проект вызовет у зрительской аудитории интерес, обусловленный не в последнюю очередь знакомством с американо-британским сериалом "Чернобыль", который, впрочем, был раскритикован ликвидаторами за недостоверность.

Премьера фильма ожидается в 2021 году.