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25.01.2021 08:20
Рубрика: Экономика

Около миллиона "умных" счетчиков могут оказаться вне закона

Текст: Александр Проценко

Не менее одного миллиона "умных" счетчиков, которые уже используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Выяснилось, что применяемый в новых приборах зарубежный стандарт передачи данных не вошел в утвержденный в конце декабря перечень допустимых, в отличие от менее распространенного отечественного аналога, пишет газета "Коммерсант". Причем, этот перечень утвержден приказом Минцифры 30 декабря 2020 года, и в нем в качестве единственно допустимого протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признан отечественный NB-Fi.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Между тем, популярный стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) уже массово используется для подключения к сети приборов, оснащенных традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-картой. От стандартов GSM, 3G и 4G его отличает меньшее энергопотребление, что позволяет устройствам работать до десяти лет без замены батареи. Поэтому такая сеть оптимальна для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью: счетчиков электроэнергии, датчиков мониторинга трубопроводов, открытия люков, систем "умного города". Все крупные операторы уже оказывают услуги на базе именно стандарта NB-IoT. Но теперь только в Центральной России могут оказаться вне закона около 1 млн приборов учета электричества, а их замена приведет к росту цен на электроэнергию. Правда, как сообщают в "Коммерсанте", в Минцифры отметили, что новый перечень стандартов будет носить рекомендательный характер, и замена зарубежных аналогов на отечественные приборы не потребуется.

Ситуация осложняется тем, что рынок приборов учета электроэнергии в ближайшие годы будет активно расти. 1 июля 2020 года вступил в силу закон, по которому гарантирующие поставщики электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать приборы учета в многоквартирных домах, а сетевые компании - в коммерческом секторе и в частных домах. За невыполнение требований предусмотрены штрафы. По прогнозу структур "Росатома", в 2025 году объем рынка отечественных "умных" приборов для ЖКХ и строительства может составить 127,8 млрд руб.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы согласны, что вопрос требует изучения, ведомство готово "принять участие в его рассмотрении".

Экономика ЖКХ

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