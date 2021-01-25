СМИ: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе

В СМИ появилась информация, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте. "Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", - цитирует агентство собеседника.

Напомним, в рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создание станции Gateway. В 2017 году на 68-м Международном конгрессе астронавтики в Австралии главы космических агентств России и США подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса. В том числе - в международном проекте Deep Space Gateway на орбите Луны: окололунная станция может стать "трамплином" для колонизации Луны и для полетов к Марсу. В частности, говорилось и о выводе на орбиту первых ее модулей в 2024-2026 годах.

Тогда в предварительном порядке были обсуждены вклады стран-участниц. В частности, вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что Россия разработает для новой станции и жилой модуль. Кроме того, Россия предполагала задействовать для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Однако позднее американская сторона стала требовать от России использовать американские технические стандарты при создании шлюзового модуля, скафандры США вместо российских типа "Орлан".

Еще в 2018 году глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. "Мы создаем свою транспортную систему", - заявил он. В пресс-службе "Роскосмоса" тогда заявили, что речи о полном отказе от сотрудничестве не идет. "Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда", - сказал глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко. - Мы за кооперацию и сотрудничество в равных партнерских проектах".

В конце декабря 2019 года Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway. Как рассказал тогда гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, госкорпорация получила проект меморандума от США и подтвердила готовность к переговорам. "Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с железом, а прежде всего - с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений", - приводили слова Рогозина РИА Новости.

В октябре 2020 года Дмитрий Рогозин, выступая на 71-м Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в режиме видеоконференции, назвал условия участия России в американском лунном проекте. Он сказал, что Россия считает проект окололунной орбитальной станции Gateway слишком "американоцентричным", но готова летать к ней на своем космическом корабле "Орел", если на станции будет установлен нужный стыковочный узел. "На наш взгляд, в нынешнем состоянии проект лунной станции Gateway слишком американоцентричен. Россия, скорее всего, воздержится от участия в нем в крупном масштабе. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские коллеги создали шлюзовой отсек, способный к стыковке с транспортным кораблем "Орел", - сказал он.

"Самое важное, надо было бы, прежде всего, использовать те наработанные принципы международного сотрудничества, которые имели место при формировании МКС​​​. Понятно, что на МКС тоже есть и командир станции, но тем не менее мы знаем, что многие решения, практически все основные принципиальные решения принимаются совместно. Поэтому если бы могли бы вернуться к этим принципам, то мы могли бы вернуться и к рассмотрению самого вопроса участия в этой программе", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, что надо сделать, чтобы Россия приняла участие в Gateway.

В Роскосмосе не подтвердили и не опровергли сообщение об исключении России из обсуждения проекта. "В июне 2020 года представители госкорпорации "Роскосмос" по приглашению американской стороны принимали участие в организованном НАСА многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway", - сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе госкорпорации.

С 2021 года Россия собирается начать свою лунную программу. Первая для страны со времен Советского Союза лунная миссия планируется уже в нынешнем году ("Луна-25"). Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.