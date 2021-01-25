СМИ: "Спартак" согласовал контракт с Куинси Промесом

При этом "Спартак" уже согласовал условия личного контракта с 29-летним игроком: по неподтвержденным данным, хавбек сборной Нидерландов подставит подпись под соглашением с "красно-белыми" на 3,5 года и будет зарабатывать в год примерно 2,7 миллиона евро.

Промес уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе команды он провел 135 игр и забил 66 мячей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Летом 2018 года Промес перешел в "Севилью", откуда спустя год перебрался в "Аякс". В текущем сезоне в составе амстердамцев он принял участие 24 матчей и отличился 6 раз.