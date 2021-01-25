СМИ: "Спартак" согласовал контракт с Куинси Промесом

Новости

Умер автор музыки к "Тарзану" Перри Боткин 01:08
Российские гандболисты не вышли в четвертьфинал чемпионата мира 00:55
Первый трейлер фильма "Годзилла против Конга" вышел на русском языке 00:49
Президенты России и Мексики проведут телефонный разговор 00:30
Потерявшие работу пилоты в Швейцарии станут машинистами поездов 00:21
В Москве температура воздуха превысила норму на десять градусов 00:10
В Подмосковье произошел пожар на территории крупного автосервиса 00:06
США запретят въезд гражданам Южной Африки, Британии и 28 других стран 00:01
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 24.01.2021
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 24.01.2021
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 24.01.2021
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 24.01.2021
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 24.01.2021
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 24.01.2021
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 24.01.2021
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 24.01.2021
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 01:01
Рубрика: Спорт

СМИ: "Спартак" согласовал контракт с Куинси Промесом

Текст: Артур Нанян
Московский футбольный клуб "Спартак" ведет переговоры с амстердамским "Аяксом" о трансфере полузащитника Куинси Промеса за 12 миллионов евро, сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем микроблоге в Twitter.

При этом "Спартак" уже согласовал условия личного контракта с 29-летним игроком: по неподтвержденным данным, хавбек сборной Нидерландов подставит подпись под соглашением с "красно-белыми" на 3,5 года и будет зарабатывать в год примерно 2,7 миллиона евро.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Куинси Промеса выпустили на свободу

Промес уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе команды он провел 135 игр и забил 66 мячей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Летом 2018 года Промес перешел в "Севилью", откуда спустя год перебрался в "Аякс". В текущем сезоне в составе амстердамцев он принял участие 24 матчей и отличился 6 раз.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Футбольные трансферы

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон