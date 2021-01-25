Стало известно, как будет выглядеть Windows 10 после обновления

Новый дизайн Windows 10 под названием Sun Valley будет вызывать в памяти приятные воспоминания о временах Windows 7 и Vista. Это произойдет в том числе благодаря скругленным углам окон, панелей и других элементов интерфейса.

Фото: GitHub

Как пишет Windows Latest, обновленная версия Windows 10 будет выпущена не ранее второй половины 2021 года, однако в предварительных сборках, которые выйдут в течение ближайших нескольких месяцев, нововведения уже будут видны.

Фото: GitHub

Ожидается, что скругленные углы также получат окна фирменных приложений Windows, таких как "Фотографии", "Музыка", "Настройки" и других.