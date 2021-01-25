Старт турнира ATP Cup перенесли на 2 февраля

Начало ATP Cup по теннису перенесено на 2 февраля, сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) на официальном сайте турнира. Соревнования пройдут в Мельбурне с 2 по 6 февраля.

В состав российской сборной вошли Даниил Медведев и Андрей Рублев. Аргентину представят Диего Шварцман с Гидо Пельей, Японию - Кей Нисикори и Йосихито Нисиока. На групповом этапе каждый матч национальных команд будет состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Победители групп пробьются в полуфинал.

В группе "А" действующий обладатель трофея Сербия с Новаком Джоковичем встретится с немцами и канадцами, в группе "В" сыграют финалисты предыдущего розыгрыша турнира испанцы с Рафаэлем Надалем, греки и австралийцы, в "С" - Австрия, Италия и Франция.

Между тем стало известно, что перед стартом Australian Open (8-21 февраля) в Мельбурне пройдет новый турнир для теннисисток, находящихся на полной изоляции.

По сообщениям австралийских СМИ, соревнование компенсирует неудобства, с которыми столкнулись спортсменки, вынужденные оставаться в своих номерах на протяжении двух недель. Более 70 человек были помещены на строгий карантин после того, как у пассажиров нескольких рейсов в Мельбурн был обнаружен коронавирус по прилете в страну. Детали проведения турнира пока неизвестны.

Напомним, что на полном карантине находятся в том числе две россиянки - Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. В такой же ситуации Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Марта Костюк (Украина) и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.