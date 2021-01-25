Старт турнира ATP Cup перенесли на 2 февраля

Новости

Умер автор музыки к "Тарзану" Перри Боткин 01:08
Российские гандболисты не вышли в четвертьфинал чемпионата мира 00:55
Первый трейлер фильма "Годзилла против Конга" вышел на русском языке 00:49
Президенты России и Мексики проведут телефонный разговор 00:30
Потерявшие работу пилоты в Швейцарии станут машинистами поездов 00:21
В Москве температура воздуха превысила норму на десять градусов 00:10
В Подмосковье произошел пожар на территории крупного автосервиса 00:06
США запретят въезд гражданам Южной Африки, Британии и 28 других стран 00:01
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2" 24.01.2021
В Амстердаме задержали свыше 100 человек на акции протеста против изоляции 24.01.2021
Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер вакцинировалась "Спутником V" 24.01.2021
В МЧС предупредили москвичей о тумане 24.01.2021
SpaceX запустила ракету с рекордным числом спутников 24.01.2021
"МЮ" обыграл "Ливерпуль" в 1/16 финала Кубка Англии по футболу 24.01.2021
Трое сирийских военных погибли в результате нападения боевиков 24.01.2021
Возбуждено дело из-за перекрытия дорог на несогласованной акции в Москве 24.01.2021
В Израиле решили закрыть аэропорт Бена Гуриона на неделю из-за COVID-19 24.01.2021
СКР возбудил 4 новых уголовных дела по факту насилия в отношении представителей власти 24.01.2021
Протестующие сожгли центр тестирования на COVID-19 в Нидерландах 24.01.2021
Полицейский навестил в больнице женщину, которую случайно ударил на незаконной акции 24.01.2021
Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону 24.01.2021
В "Единой России" назвали незаконные акции попыткой Запада "взорвать" РФ 24.01.2021
Кнопки открытия дверей включили в столичных трамваях 24.01.2021
Кто возглавил кассу российского кинопроката на этих выходных 24.01.2021
В Великобритании узнали, как определить коронавирус по языку 24.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Почему опытные водители отключают ESP зимой
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
В феврале у льготников вырастут выплаты, а у автовладельцев - тарифы на проезд
25.01.2021 00:08
Рубрика: Спорт

Сдвинули на сутки

Старт турнира ATP Cup перенесли на 2 февраля
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8364)
Начало ATP Cup по теннису перенесено на 2 февраля, сообщает пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) на официальном сайте турнира. Соревнования пройдут в Мельбурне с 2 по 6 февраля.

В состав российской сборной вошли Даниил Медведев и Андрей Рублев. Аргентину представят Диего Шварцман с Гидо Пельей, Японию - Кей Нисикори и Йосихито Нисиока. На групповом этапе каждый матч национальных команд будет состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Победители групп пробьются в полуфинал.

Российский теннисист Карен Хачанов приступил к тренировкам в Мельбурне

В группе "А" действующий обладатель трофея Сербия с Новаком Джоковичем встретится с немцами и канадцами, в группе "В" сыграют финалисты предыдущего розыгрыша турнира испанцы с Рафаэлем Надалем, греки и австралийцы, в "С" - Австрия, Италия и Франция.

Между тем стало известно, что перед стартом Australian Open (8-21 февраля) в Мельбурне пройдет новый турнир для теннисисток, находящихся на полной изоляции.

По сообщениям австралийских СМИ, соревнование компенсирует неудобства, с которыми столкнулись спортсменки, вынужденные оставаться в своих номерах на протяжении двух недель. Более 70 человек были помещены на строгий карантин после того, как у пассажиров нескольких рейсов в Мельбурн был обнаружен коронавирус по прилете в страну. Детали проведения турнира пока неизвестны.

Напомним, что на полном карантине находятся в том числе две россиянки - Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. В такой же ситуации Виктория Азаренко (Беларусь), Бьянка Андрееску (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Марта Костюк (Украина) и представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

Главное сегодня

Путин выступит на Давосском форуме
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Баржа "Фортуна" начала подготовку к достройке "Северного потока-2"
Водителей напугали новыми штрафами за автохлам
Пушков рассказал о разочаровании американцев в администрации Байдена
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон