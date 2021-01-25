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Текст:   Марина Трубилина 
11:48 25.01.2021

Ставка рефинансирования ипотеки опустилась ниже 8 процентов

Около 234 тысяч семей воспользовались в 2020 году рефинансированием ипотеки, сообщает ДОМ.РФ. Это рекордное число за всю историю рынка.

Общая сумма рефинансированных кредитов достигла примерно 600 млрд рублей. Доля рефинансирования в общей выдаче ипотечных кредитов выросла за последний год с 6,8% до 13,7%. Ее росту способствовали рекордно низкие ставки по всей линейке ипотечных продуктов. К концу прошлого года ставка по рефинансированию опустилась ниже 8% по сравнению с 9,5-10% в среднем за 2019 год.

Фото: iStock
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"На рынке сложились идеальные условия для рефинансирования ранее взятых кредитов. По нашей оценке, средняя ставка текущего ипотечного портфеля - 10-11%, в то время как рефинансировать кредит можно в среднем под 8%. То есть выгода для заемщика составляет более двух процентных пунктов. Это позволяет ему существенно сократить расходы по процентным платежам", - говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Рефинансирование ипотеки со снижением ставки с 10% до 8%, по расчетам Аналитического центра ДОМ.РФ, позволяет стандартному заемщику (с кредитом в 2,5 млн рублей на 18 лет) сэкономить на платежах более 3 тыс. рублей в месяц. Общая переплата по кредиту при этом сокращается на 674 тыс. рублей (-23%).

Рост рефинансирования положительно влияет и на качество ипотечного портфеля, отмечает Гольдберг: чем ниже платежная нагрузка на граждан, тем меньше вероятность дефолтов по ипотечным кредитам. Доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в России составляет менее 1,4%, в том числе по кредитам на первичном рынке - менее 1,1%.

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