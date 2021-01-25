Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "Поэзия огненных лет"

Поэт. Погиб в бою у деревни Шаломки под Кармановым (Смоленская область).
Публикации:
Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "УТЛЫ ЕЛЛАР ПОЭЗИЯСЕ (Поэзия огненных лет)" (1972).
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Находясь с рацией на передовой, Викторас Валайтис сумел поддержать постоянную связь с командиром полка
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Свои скорбные стихи Владимир Булаенко писал на родном украинском языке
Алексей Толстой сделал Бориса Богаткова своим личным стипендиатом
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Имя Александра Артёмова занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького
За проявленный героизм, мужество и отвагу Хусен Андрухаев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза
Медсестра и сандружинница Зоя Азарх служила в 371-м стрелковом полку
Еремей Аврутис ушел на фронт в составе студенческого батальона Харьковского университета
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Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии
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Осенью 1943 года лейтенант Георгий Суворов был награжден медалью "За отвагу"
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Как Дмитрий Удинцев стал разведчиком со зрением минус восемь
Мирза Геловани: Не знаю почему, но я очень боюсь за себя. Боюсь оказаться забытым всеми
Все свои стихи с фронта Леонид Розенберг посылал в письмах маме
Юрий Дивильковский: Всякий может умереть, а смерть за свою мечту прекрасна
Поэт. Погиб в бою у деревни Шаломки под Кармановым (Смоленская область).
Публикации:
Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "УТЛЫ ЕЛЛАР ПОЭЗИЯСЕ (Поэзия огненных лет)" (1972).