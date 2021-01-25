Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "Поэзия огненных лет"

Касим Вахитов, 26 лет

Вахитов Касим Мисбахович (Касыйм Мисбах улы Вахит) (1916 - 04.10.1942), сержант, старший радист.

Поэт. Погиб в бою у деревни Шаломки под Кармановым (Смоленская область).

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Стихи Касима Вахитова вошли в сборник "УТЛЫ ЕЛЛАР ПОЭЗИЯСЕ (Поэзия огненных лет)" (1972).