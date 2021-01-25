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25.01.2021 13:05
Рубрика: Власть

Стратегия лесного комплекса до 2030 года повысит лесистость страны на 3%

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство подготовило обновленную стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, впервые, по словам вице-премьера Виктории Абрамченко, объединив в ней две составляющие: экономическую и экологическую. "Удалось сбалансировать интересы лесного хозяйства и лесной промышленности, - заявила она на оперативном совещании у главы кабинета министров. - Наша цель - сформировать экономически эффективную отрасль".
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Система прописанных в документе мер должна увеличить доходность за счет развития внутренней переработки леса и потребления продукции. "В целом добавленная стоимость, создаваемая лесным комплексом, должна возрасти более чем на 70 процентов", - сообщила зампред правительства. Предполагается, что объем производства пиломатериалов увеличится на 55 процентов, древесно-стружечных плит - на 30, фанеры - на 40, бумаги и картона - на 30, деревянных домокомплектов - на 60. "При этом мы сохраним и восстановим лесные ресурсы, достояние и гордость нашей страны. Лесистость территории Российской Федерации возрастет на 3 процента", - подчеркнула Абрамченко.

Фото: iStock
Абрамченко рассказала, зачем государство будет строить лесные дороги

Повышения прозрачности отрасли власти намерены добиваться через цифровизацию и внедрение отраслевых информационных систем. "В единой государственной информационной системе мы связываем все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов - от заготовки на делянке и складирования до переработки или вывоза за пределы Российской Федерации", - рассказала вице-премьер. При нестыковках в сведениях об объеме заготовки или других характеристиках сделки с древесиной будут невозможны. Единый электронный государственный лесной реестр объединит сведения о качественных и количественных характеристиках лесов и лесных земель.

Для предотвращения лесонарушений будет внедрен федеральный лесной надзор. Рослесхоз получит необходимые функции в отношении лесов, а в регионах появятся главные федеральные государственные лесные инспекторы. Сотрудников лесной охраны оснастят современным оборудованием для контроля и фиксации нарушений. "Это позволит значительно снизить ущерб от незаконных рубок и других лесонарушений, который достигает в год несколько десятков миллиардов рублей", - сказала Виктория Абрамченко.

Стратегия закрепляет переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. "Мы повышаем экономику заготовки древесины не посредством вовлечения в рубку новых лесных земель, а благодаря эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами", - пояснила заместитель председателя правительства. Такой подход позволит получать в два раза больше древесины с единицы площади и в то же время достигать заданных параметров воспроизводства лесов.

"Одно из важнейших направлений новой стратегии - пересмотр подходов к восстановлению лесов", - заметила вице-премьер. По стране накоплено более 35 миллионов гектаров, на которых не проведено лесовосстановление. Стратегия предусматривает повышение роли региональных государственных лесохозяйственных учреждений. Они должны стать профессиональными исполнителями лесохозяйственных работ, в том числе по компенсационному лесовосстановлению. "Это позволит уже к 2024 году качественно восстанавливать 100 процентов вырубленных или погибших лесных насаждений", - заявила Виктория Абрамченко.

Чтобы обеспечить эффективный контроль за лесопользованием и справедливый доступ к сырьевой базе, стратегия предполагает поэтапную централизацию полномочий по предоставлению лесных участков. Правила предоставления лесных участков пересмотрят, а заодно пройдет ревизия ранее заключенных договоров аренды на предмет выполнения требований лесного законодательства. "С нарушителями предлагается договоры расторгать, а новые договоры на заготовку древесины заключать с компаниями, которые имеют мощности по переработке древесины", - сказала вице-премьер.

Стремясь переориентировать промышленность на глубокую переработку российского леса внутри страны, правительство закладывает шаги для стимулирования спроса на продукцию из древесины. "Одной из мер станет развитие деревянного домостроения за счет строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций в объеме не менее 20 процентов", - раскрыла Абрамченко некоторые детали. Другой пример - развитие альтернативной энергетики с использование отходов лесной промышленности в качестве биоэнергетического сырья.

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