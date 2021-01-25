Когда машина человека заглохла на лесной дороге и он не смог добраться до работы, это не прогул. Такое важное разъяснение сделал Первый кассационный суд общей юрисдикции. Данную правовую позицию можно трактовать максимально широко: если по дороге в офис у человека возникли непреодолимые транспортные проблемы, начальник не вправе рубить с плеча и увольнять. Закон обязывает босса проявить в данном случае понимание.

В целом Первый кассационный суд общей юрисдикции детально разъяснил правила рассмотрения трудовых споров в специальном обзоре судебной практики. В одном из примеров разбиралась история водителя почтовой машины из Саратовской области, оказавшегося с открытым капотом на пустой дороге.

Мужчина живет в селе Алексеевка, которое находится в 76 километрах севернее Саратова, а работал в самом Саратове на автобазе. График у мужчины был скользящий. В тот неприятный для него вечер он должен был заступить в 00 часов 20 минут и крутить баранку до 16 часов 03 минут.

Но на выезде из села у водителя сломалась машина. В любом другом месте лопнувшее колесо или порвавшийся ремень не катастрофа.

В отдаленных же уголках действуют другие законы: там даже мелкая неприятность может перерасти в большие проблемы. Мужчина не мог поймать на глухой лесной дороге попутку и добраться до работы. Не было надежд и на общественный транспорт: ближайший автобус здесь прошел бы только следующим утром.

Пустынные дороги в отдаленных местах отличаются тем, что в случае поломки оттуда так просто не выбраться. Альтернатив немного. По крайней мере таких, которые бы позволили быстро решить проблему. Ты или чинишь. Или идешь пешком туда, куда собирался. Семьдесят километров по прямой вещь посильная, хотя на любителя. Правда, если хочешь успеть, ломаться и выходить в поход в таком случае надо сильно заранее.

Что делает дисциплинированный работник в подобной ситуации? Предупреждает начальство. Именно так и поступил водитель, застрявший поздно вечером в лесу: позвонил, сообщил. Диспетчер успел найти водителя на замену, так что рабочий процесс не пострадал. Как пояснил потом водитель из Алексеевки, такова была сложившаяся практика. Жизнь есть жизнь, у кого-то что-то постоянно случается, и люди выручают друг друга, приходя на замену.

Однако в этот раз руководство почему-то решило ударить кулаком по столу и уволить сотрудника за прогул. Мол, график это святое, умри, но приди. Поскольку у водителя сложилось другое мнение на этот счет, он пошел в суд.

Нижестоящие инстанции поддержали злых боссов. Но кассационный суд, специально созданный для того, чтобы исправлять ошибки районных и региональных судов, отменил решения. В специальном обзоре он пояснил, что в таких случаях суды должны внимательно изучать все обстоятельства. Работодатель обязан доказать, что проступок действительно тяжел. Например, сотрудник умышленно не пришел на работу и подвел всю компанию. Или, что работник постоянно нарушает правила и потому рука кадровиков уже устала вписывать взыскания в личную карточку. И так далее. В данном случае суд обязан был изучить и расписание автобусов, и табели организации, насколько часто там люди меняются друг с другом, и прочее. Имеет значение и то, что послужило причиной отсутствия человека на рабочем месте, поставил ли он в известность начальство или тихо ушел (не пришел)?

Суд обязан внимательно изучить, что стало причиной отсутствия человека на рабочем месте

"Бесспорно важна социальная значимость правильного разрешения споров о восстановлении на работе, поскольку основной формой реализации свободы труда для большинства граждан является трудовой договор", - подчеркнул в своем обзоре Первый кассационный суд общей юрисдикции.