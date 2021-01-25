На Кипре найдено обросшее легендами святилище Аполлона

На Кипре археологи повторно открыли святилище Аполлона в древнем городе Франгисса, найденное около 130 лет назад и примерно в тот же период времени всеми забытое.

Об этом удивительном открытии рассказало издание CyprusMail. Дело в том, что сокровища из древнего храма Аполлона во Франгиссе давно и хорошо известны специалистам.

В музеях они появились более века назад. В частности, артефакты из этого святилища выставлены в Лондоне и Торонто. Однако до последнего времени никто из ученых не знал точного местонахождения этого храма.

Считается, что он был построен примерно в VII веке до нашей эры. Это был один из самых важных храмов древнего королевства Тамассос. В нем были установлены колоссальные статуи богов и терракотовые фигуры важных персон.

Впервые это святилище было обнаружено в XIX веке. "Спасательную операцию" в 1885 году провел немецкий археолог Макс Онефальш-Рихтер. Итогом этого "спасения" стало то, что большинство находок было отправлено в зарубежные музеи. Лишь малая часть из них осталась на Кипре, в том числе знаменитый Колосс Тамассосский. Сейчас он хранится в Кипрском музее в Никосии. После работы Онефальш-Рихтера это важное святилище было забыто более чем на столетие, на что было несколько причин.

"Одна из них заключается в том, что Онефальш-Рихтер хотел сам опубликовать исследование о находках из-за их большого значения и поэтому он не желал раскрывать информацию вплоть до выхода его книги, - говорит один из руководителей раскопок, доктор Маттиас Рекке из Франкфуртского университета. - Однако он испытывал постоянные финансовые трудности, из-за чего ему не хватало и времени на продолжение исследований. Поэтому книга так и не появилась. На момент его смерти в 1917 году была доступна только незаконченная рукопись, которую нельзя было опубликовать в таком виде".

Исследователь добавил, что место раскопок по приказу Онефальш-Рихтера было снова засыпано, а сами работы велись в большой спешке и заняли всего несколько дней. Таково было условие землевладельца, который планировал использовать эту территорию для ведения сельского хозяйства.

Интерес к археологии в то время был не очень велик, поэтому никто и не думал о сохранении руин, даже с точки зрения развития туризма. К тому же в Британском музее, который более столетия назад приобрел ценные экспонаты, они были записаны в каталоге как "скульптуры из Тамассоса". Постепенно их связь с Франгиссой была забыта.

Первая попытка заново открыть храм Аполлона была предпринята в 1980-е годы. Но тогда всего лишь удалось идентифицировать ряд артефактов из этого храма, которые ранее в музейных фондах хранились с пометкой "Старая коллекция" без указания мест происхождения таких предметов.

И вот только сейчас международная команда археологов сумела найти забытое святилище. Кстати, важным источником информации стала та самая недописанная рукопись Онефальш-Рихтера. В октябре прошлого года археологи провели предварительные раскопки в районе Никосии. Основные работы будут проведены после снятия ограничений, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Но даже уже полученных данных хватило для расширения знаний об истории этого храма и королевства Тамассос. Ученые считают, что Франгисса использовалась для проживания очень длительное время. Город здесь был основан как минимум в VII веке и существовал до нашей эры.

Археологи считают, что этот мегаполис своего времени потерпел внезапный крах. Существует предположение, что город погиб в результате какого-то стихийного бедствия. Возможно, это был оползень, который позволил статуям из святилища Аполлона дойти до наших дней.

К слову, во Франгиссе были найдены не только терракотовые фигуры и многочисленные статуи из известняка, но и статуи из мрамора, что крайне редко встречается на Кипре при исследовании сооружений этого раннего периода.

"Мрамор на Кипре не встречается, поэтому его приходилось импортировать, - говорит Рекке. - Существует несколько надписей, найденных во Франгиссе и выбитых на мраморе. Они рассказывают о том, как сюда прибыли финикийцы из Китиона, нынешней Ларнаки. Вероятно, это были купцы, которых привлекли богатые медные рудники, находившиеся всего в двух километрах от Франгиссы".