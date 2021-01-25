Свои скорбные стихи Владимир Булаенко писал на родном украинском языке

Таинственна судьба его рукописей. У кого они хранились до 1958 года (тогда в издательстве "Молодь" появился первый сборник стихов Булаенко), - неизвестно. Упоминается лишь о таком эпизоде: "Отправляясь на фронт, он оставил вместе со стихами записку: "Если я никогда не вернусь домой, прошу переслать эти две книжечки заказной бандеролью в Киев кому-нибудь из поэтов. Может быть, окажутся пригодными к печати. При этом указать, что автора нет в живых…"
Владимир родился 8 августа 1918 года.
Ушел на фронт с третьего курса филологического факультета Днепропетровского университета.
Стихи писал с отрочества. При жизни не публиковался.
5 июля 1941 года Владимир Булаенко был ранен и попал в плен. Бежал. Добрался до родного села Сорокодубы (Красиловский район Каменец-Подольской области), где мама Анна Константиновна спрятала его от оккупантов и выходила.
Вернувшись на советскую территорию, после проверки стал курсантом Ейской школы младших лейтенантов.
Учетно-послужная карточка Владимира Булаенко1
Младш. л-нт. Б/п <беспартийный>. Холост. Мать Булаенко Анна Константиновна. Школа мл. л-нтов в 1940 г. В КА с 1941 г. Наград нет. Находился в плену и окружении с 9.08.42 г. по 3.03.44 г. Выпускник Ейской школы мл. л-тов Закавказского фронта. МВО № 0989 от 29.07.44 г. зачислен в 15-й отдельный штурмовой батальон.
Булаенко был смертельно ранен на поле боя под городом Баускасом в Латвии и умер от ран на рассвете 19 августа 1944 года. Похоронен на Ислицском кладбище (10-й холм, 7-е место). По одному лишь только списку безвозвратных потерь можно представить, каким страшным был тот бой 19 августа. Вместе с Владимиром погибли его однополчане: капитан Андрей Лось из Никополя, лейтенанты Владимир Иванов из Сталинграда, Иван Булыга и Степан Авдейчик из Киевской области, Георгий Попов из Полесья и Иван Згурский из Сумской области, военврач Евгений Васильев из Киева, военфельдшеры Федор Андрущук из села Водочки и Захар Войтков из деревни Вориводки (оба из того же Каменец-Подольского района, где родился Булаенко), младший лейтенант Иван Тараненко из Краснодарского края, лейтенант Леонид Хлебко из Канева, политрук Андрей Иванюк... Получается, что почти все - земляки Владимира Булаенко.
Свои скорбные стихи Владимир писал на родном украинском. Они так мелодичны и нежны, что хочется назвать их песнями. И вот удивительно: стихи Володи Булаенко и в переводах на русский звучат по-украински, в них плачет бандура и слышится горький осенний аромат хмельницкой степи.
В этой аутентичности - великая заслуга переводчиков Льва Васильевича Смирнова и Юрия Васильевича Денисова. По горькой несправедливости стихи Владимира Булаенко после 1975 года перестали включаться в антологии фронтовой поэзии.
В июне 1993 года в доме поэта в селе Сорокодубы открыт музей, а в мае 2014 года - мемориальная доска.
1 Хранится в Центральном архиве Министерства обороны.
Мама! Осень в дыму. Поскорее коня!
Вытри слезы - война повсюду.
Ветер шапку снял, он зовет меня
Вдаль, навстречу стальному гуду.
Слышишь, трубы зовут? Не грусти, не тужи.
Не молись, не упрашивай Бога.
А уж если убьют - так конь прибежит
И заржет в тоске у порога
1941
Перевод Л. Смирнова
***
В чуб вкрадется снежинок россыпь.
Дни увянут травинками в сене.
А в ворота войдет тихо осень -
Чем я встречу ее явленье?
А имею ль на то я право,
Чтоб топтать эту землю?
Каюсь:
Ведь ни книг у меня, ни славы,
Ни жены, ни детей покамест.
Но годов моих нежный барвинок
Полон сил еще и цветенья.
…Осень скрипнет вдруг воротиной -
Чем я встречу ее явленье?
11.1942
Перевод Ю. Денисова
***
По страждущей земле, шумя, как паровоз,
Врывайтесь, годы, под сигнальные гудки,
туман прощальных слов,
В туман прощальных слез,
В открытый семафор девической руки.
06.11.1942
Перевод Ю. Денисова
***
И снова крик журавлей горластых
Позовет меня за собой.
Одолжу у товарища галстук
И уеду на станцию я.
Знаю, будешь писать без отсрочки,
Ревновать, снова ждать домой.
Ты пиши, я люблю твои строчки,
Что пропахли насквозь тишиной.
Где ни будь я и что ни делай,
Я припомню наше село,
Воротник твой заячий, белый,
Кари очи и губ тепло.
Перевод Ю. Денисова
***
Невоспетая, сероокая,
Через горы и лес голубой
Принеси мне покой, далекая,
На уста принеси мне любовь.
Та, кто чаще ночами снится мне
В поездах ли, в бою, на часах,
Небо мне принеси под ресницами
И осеннюю грусть в волосах.
Ты, кто мной еще не разгадана,
Принеси же мне тишины
И любовь, что никем не раскрадена
По разбитым дорогам войны.
18.11.1942
Перевод Ю. Денисова
***
Дремотно светит каганец,
Мать за полночь все бьет поклоны
И спрашивает у иконы:
- Когда ж конец?
Когда ж вернется сын домой
И перестанут плакать внуки? -
…А ночь ползет под стать гадюке,
Шуршит опавшею листвой.
Девчонка шьет, коптит светец,
Целует ветер ей колени,
И думает она в смятенье:
- Когда ж конец?
Когда же, победив в бою,
Меня он вызовет из дома
И склонит голову знакомо
На грудь уставшую мою?
04.11.1942
Перевод Ю. Денисова
Моей матери
Под синий шелест грустных тополей
Тянулись к югу журавли ключами.
Шагала тихо осень по земле,
Как мать,
полна и скорби, и печали.
За рыжий перевал, за дальний склон,
Ушел оратай бороздой за плугом,
И перезревших трав медовый сон
Плел кружева свои над лугом.
Уже на небосклоне голубом
Заката отсветы ложились ржаво.
А ты меня
Задумчивым селом
В миры неведомые провожала.
Перевод Ю. Денисова
Девушке со станции Глубокая
Донбасс. Летели груды листьев,
Ложась под ноги отрешенно.
В желтопылающем монисте
Обходит осень эшелоны.
Ты вспомни, как поэт в шинели
Тебе вручил стихи несмело,
Как паутины вдаль летели
И без догляда рожь чернела.
В дни испытаний, битв суровых,
Когда земля в огне курилась,
Тепло очей твоих терновых
Мне по ночам в траншее снилось.
Перевод Ю. Денисова
Встреча
Склонилася туча над речкою синей,
Донецкая в небо уперлась дорога.
"Куда поспешаешь,
расхристанный сын мой?
Зайди к старику,
посидим у порога.
Скажи мне - не бойся, никто не почует
Как долго осталось терпеть эти муки?
Сыны мои тоже - все трое - воюют,
А мне отрубили по локоть руки.
За то, что заставил я чуткие струны
Припомнить былое, забытое нами,
За то, что таких же, горячих и юных,
Как ты, я покликал на битву с врагами.
Идешь? Ну иди. Дай-то Бог тебе силы.
Вся кривда за ними,
Вся правда за нами.
Коль руки не вырастут -
Вырастут крылья,
И нас окрестят наши внуки -
Орлами".
По дороге Ростов-Донецк
Перевод Ю. Денисова
1942
***
Кобзарь немой и без бандуры,
И мысль, и боль в ночи бессонной,
Я - блудный сын литературы,
Певец Коммуны и Мадонны,
Во дни меча, сквозь беды и руины,
Под взглядом века кланяясь свинцу,
Я прошел степями Украины,
Как слеза обиды по лицу.
Перевод Л. Смирнова
1942
Наиболее полная подборка стихотворений Владимира Булаенко в переводах с украинского на русский - в антологии "Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны" (Москва, "Молодая гвардия", 1975 Составитель Д. Ковалев). Отдельные издания стихотворений Владимира Булаенко выходили в Киеве (1958, 1974, 1992, 1998) и Москве (1973).