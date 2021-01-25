Свои скорбные стихи Владимир Булаенко писал на родном украинском языке

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Фото: РИА Новости

"Я прошел степями Украины, как слеза обиды по лицу..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Владимир Булаенко, 26 лет
Владимир (Володимир) Дмитриевич Булаенко (08.08.1918 - 19.08.1944), младший лейтенант, стрелок-автоматчик 15-го отдельного штурмового стрелкового батальона.

Таинственна судьба его рукописей. У кого они хранились до 1958 года (тогда в издательстве "Молодь" появился первый сборник стихов Булаенко), - неизвестно. Упоминается лишь о таком эпизоде: "Отправляясь на фронт, он оставил вместе со стихами записку: "Если я никогда не вернусь домой, прошу переслать эти две книжечки заказной бандеролью в Киев кому-нибудь из поэтов. Может быть, окажутся пригодными к печати. При этом указать, что автора нет в живых…"

Фото: Издание "Поліграфіст"

Владимир родился 8 августа 1918 года.

Ушел на фронт с третьего курса филологического факультета Днепропетровского университета.

Стихи писал с отрочества. При жизни не публиковался.

5 июля 1941 года Владимир Булаенко был ранен и попал в плен. Бежал. Добрался до родного села Сорокодубы (Красиловский район Каменец-Подольской области), где мама Анна Константиновна спрятала его от оккупантов и выходила.

Вернувшись на советскую территорию, после проверки стал курсантом Ейской школы младших лейтенантов.

Учетно-послужная карточка Владимира Булаенко1

Младш. л-нт. Б/п <беспартийный>. Холост. Мать Булаенко Анна Константиновна. Школа мл. л-нтов в 1940 г. В КА с 1941 г. Наград нет. Находился в плену и окружении с 9.08.42 г. по 3.03.44 г. Выпускник Ейской школы мл. л-тов Закавказского фронта. МВО № 0989 от 29.07.44 г. зачислен в 15-й отдельный штурмовой батальон.

Булаенко был смертельно ранен на поле боя под городом Баускасом в Латвии и умер от ран на рассвете 19 августа 1944 года. Похоронен на Ислицском кладбище (10-й холм, 7-е место). По одному лишь только списку безвозвратных потерь можно представить, каким страшным был тот бой 19 августа. Вместе с Владимиром погибли его однополчане: капитан Андрей Лось из Никополя, лейтенанты Владимир Иванов из Сталинграда, Иван Булыга и Степан Авдейчик из Киевской области, Георгий Попов из Полесья и Иван Згурский из Сумской области, военврач Евгений Васильев из Киева, военфельдшеры Федор Андрущук из села Водочки и Захар Войтков из деревни Вориводки (оба из того же Каменец-Подольского района, где родился Булаенко), младший лейтенант Иван Тараненко из Краснодарского края, лейтенант Леонид Хлебко из Канева, политрук Андрей Иванюк... Получается, что почти все - земляки Владимира Булаенко.

Свои скорбные стихи Владимир писал на родном украинском. Они так мелодичны и нежны, что хочется назвать их песнями. И вот удивительно: стихи Володи Булаенко и в переводах на русский звучат по-украински, в них плачет бандура и слышится горький осенний аромат хмельницкой степи.

В этой аутентичности - великая заслуга переводчиков Льва Васильевича Смирнова и Юрия Васильевича Денисова. По горькой несправедливости стихи Владимира Булаенко после 1975 года перестали включаться в антологии фронтовой поэзии.

В июне 1993 года в доме поэта в селе Сорокодубы открыт музей, а в мае 2014 года - мемориальная доска.

1 Хранится в Центральном архиве Министерства обороны.

Стихотворения Владимира Булаенко

Мама! Осень в дыму. Поскорее коня!

Вытри слезы - война повсюду.

Ветер шапку снял, он зовет меня

Вдаль, навстречу стальному гуду.

Слышишь, трубы зовут? Не грусти, не тужи.

Не молись, не упрашивай Бога.

А уж если убьют - так конь прибежит

И заржет в тоске у порога

1941

Перевод Л. Смирнова

***

В чуб вкрадется снежинок россыпь.

Дни увянут травинками в сене.

А в ворота войдет тихо осень -

Чем я встречу ее явленье?

А имею ль на то я право,

Чтоб топтать эту землю?

Каюсь:

Ведь ни книг у меня, ни славы,

Ни жены, ни детей покамест.

Но годов моих нежный барвинок

Полон сил еще и цветенья.

…Осень скрипнет вдруг воротиной -

Чем я встречу ее явленье?

11.1942

Перевод Ю. Денисова

***

По страждущей земле, шумя, как паровоз,

Врывайтесь, годы, под сигнальные гудки,

туман прощальных слов,

В туман прощальных слез,

В открытый семафор девической руки.

06.11.1942

Перевод Ю. Денисова

***

И снова крик журавлей горластых

Позовет меня за собой.

Одолжу у товарища галстук

И уеду на станцию я.

Знаю, будешь писать без отсрочки,

Ревновать, снова ждать домой.

Ты пиши, я люблю твои строчки,

Что пропахли насквозь тишиной.

Где ни будь я и что ни делай,

Я припомню наше село,

Воротник твой заячий, белый,

Кари очи и губ тепло.

Перевод Ю. Денисова

***

Невоспетая, сероокая,

Через горы и лес голубой

Принеси мне покой, далекая,

На уста принеси мне любовь.

Та, кто чаще ночами снится мне

В поездах ли, в бою, на часах,

Небо мне принеси под ресницами

И осеннюю грусть в волосах.

Ты, кто мной еще не разгадана,

Принеси же мне тишины

И любовь, что никем не раскрадена

По разбитым дорогам войны.

18.11.1942

Перевод Ю. Денисова

***

Дремотно светит каганец,

Мать за полночь все бьет поклоны

И спрашивает у иконы:

- Когда ж конец?

Когда ж вернется сын домой

И перестанут плакать внуки? -

…А ночь ползет под стать гадюке,

Шуршит опавшею листвой.

Девчонка шьет, коптит светец,

Целует ветер ей колени,

И думает она в смятенье:

- Когда ж конец?

Когда же, победив в бою,

Меня он вызовет из дома

И склонит голову знакомо

На грудь уставшую мою?

04.11.1942

Перевод Ю. Денисова

Моей матери

Под синий шелест грустных тополей

Тянулись к югу журавли ключами.

Шагала тихо осень по земле,

Как мать,

полна и скорби, и печали.

За рыжий перевал, за дальний склон,

Ушел оратай бороздой за плугом,

И перезревших трав медовый сон

Плел кружева свои над лугом.

Уже на небосклоне голубом

Заката отсветы ложились ржаво.

А ты меня

Задумчивым селом

В миры неведомые провожала.

Перевод Ю. Денисова

Девушке со станции Глубокая

Донбасс. Летели груды листьев,

Ложась под ноги отрешенно.

В желтопылающем монисте

Обходит осень эшелоны.

Ты вспомни, как поэт в шинели

Тебе вручил стихи несмело,

Как паутины вдаль летели

И без догляда рожь чернела.

В дни испытаний, битв суровых,

Когда земля в огне курилась,

Тепло очей твоих терновых

Мне по ночам в траншее снилось.

Перевод Ю. Денисова

Встреча

Склонилася туча над речкою синей,

Донецкая в небо уперлась дорога.

"Куда поспешаешь,

расхристанный сын мой?

Зайди к старику,

посидим у порога.

Скажи мне - не бойся, никто не почует

Как долго осталось терпеть эти муки?

Сыны мои тоже - все трое - воюют,

А мне отрубили по локоть руки.

За то, что заставил я чуткие струны

Припомнить былое, забытое нами,

За то, что таких же, горячих и юных,

Как ты, я покликал на битву с врагами.

Идешь? Ну иди. Дай-то Бог тебе силы.

Вся кривда за ними,

Вся правда за нами.

Коль руки не вырастут -

Вырастут крылья,

И нас окрестят наши внуки -

Орлами".

По дороге Ростов-Донецк

Перевод Ю. Денисова

1942

***

Кобзарь немой и без бандуры,

И мысль, и боль в ночи бессонной,

Я - блудный сын литературы,

Певец Коммуны и Мадонны,

Во дни меча, сквозь беды и руины,

Под взглядом века кланяясь свинцу,

Я прошел степями Украины,

Как слеза обиды по лицу.

Перевод Л. Смирнова

1942

Наиболее полная подборка стихотворений Владимира Булаенко в переводах с украинского на русский - в антологии "Имена на поверке. Стихи воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны" (Москва, "Молодая гвардия", 1975 Составитель Д. Ковалев). Отдельные издания стихотворений Владимира Булаенко выходили в Киеве (1958, 1974, 1992, 1998) и Москве (1973).

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