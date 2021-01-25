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25.01.2021 15:17
Рубрика: Власть

Толстой: Выпады Украины не найдут поддержки большинства ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) выразил уверенность, что антироссийские выпады украинской делегации "не найдут поддержки здравомыслящего большинства".

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Ассамблея сегодня открыла зимнюю сессию, которая продлится до 28 января. По инициативе Украины были оспорены полномочия российской делегации. Комиссия ПАСЕ по мониторингу должна подготовить специальный доклад в течение 24 часов, который ассамблея рассмотрит до конца сессии, после чего будет принято окончательное решение.

Петр Толстой уточнил, что доклад по полномочиям российской делегации в ПАСЕ будет представлен в конце сессии в четверг, 28 января. На текущую работу это никак не повлияет, подчеркнул он. "Всю сессию мы будем голосовать и, соответственно, по всем вопросам проводить нашу линию", - сказал вице-спикер Госдумы.

Политик назвал "предсказуемой" попытку Украины оспорить полномочия. Он выразил уверенность в том, что выпады украинской делегации "не найдут поддержки здравомыслящего большинства ПАСЕ".

Говоря о первом дне зимней сессии ПАСЕ, Петр Толстой добавил, российская делегация присутствует в зале заседаний, а также участвует в дистанционном формате.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что Москва считает неприемлемой попытку Киева ограничить полномочия российской делегации. Он выразил надежду, что это намерение постигнет такая же участь, что и в январе прошлого года. "Ассамблея сейчас гораздо более конструктивно настроена на сотрудничество с российской делегацией", - констатировал Слуцкий.

Парламентарий также обратил внимание, что попытка оспорить полномочия при голосовании в ПАСЕ набрала всего 38 голосов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вице-спикер ГД Петр Толстой утвержден заместителем председателя ассамблеи.

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