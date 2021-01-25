Традиционный венецианский карнавал, который проводят в феврале, в этом году впервые в истории состоится в непривычном дистанционном режиме. В прошлом году область Венето оказалась одной из первых, охваченных вспышкой коронавируса, поэтому феерия, которая обычно продолжается три недели, была сокращена до двух дней.

В новом 2021-м году, когда Венеция готовится отпраздновать свой 1600-летний юбилей, ситуация не нормализовалась. В связи со сложной эпидемической обстановкой организаторы мероприятия отменили главные события - "полет ангела" с колокольни на площади Святого Марка, а также все официальные шествия и балы-маскарады. Для того чтобы спасти знаменитый на весь мир бренд, авторам проекта пришлось искать альтернативные площадки, а также внести существенные коррективы в сроки проведения карнавала.

Трансляция мероприятий будет вестись из дворца Ка'Вендрамин-Калерджи с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля. За ней можно будет следить в прямом эфире в социальных сетях и на канале Televenezia после предварительной регистрации, которая откроется буквально на днях. "Магия венецианского карнавала придет к тебе, где бы ты ни находился", - говорится на официальном сайте праздника. Принять участие в костюмированной вечеринке можно будет благодаря виртуальным комнатам венецианского карнавала, заточенным под разные возрастные категории. В частности, дети смогут принять участие в интерактивных представлениях и конкурсах, а также посетить мастер-классы, подросткам предоставят возможность встретиться с известными людьми и оценить карнавальные костюмы, а взрослые смогут поучаствовать в конкурсе масок и других развлекательных мероприятиях.

Несмотря на все старания организаторов, местные наблюдатели вполне обоснованно опасаются за будущее венецианской феерии, поскольку карнавальной индустрии Венеции нанесен невосполнимый урон. Особенно пострадали мастерские, изготавливающие маски и костюмы, выручка которых сократилась на 80-90 процентов. С трудом смогут пережить образовавшийся вакуум местные гостиницы (многие из закрыты уже целый год) и рестораны, привыкшие в этот период к "нашествию" десятков тысяч туристов.