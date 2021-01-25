У МГУ им. Ломоносова появится восьмой филиал

1 сентября 2021 года в Сарове откроется восьмой филиал Московского университета. Об этом заявил в понедельник ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

- В этом году мы создаем Центр фундаментальной физики и математики в научном парке вблизи Сарова. И в этом же центе будет открыт филиал Московского университета, - сказал Виктор Садовничий на пресс-конференции в День студента. - 1 сентября мы откроем этот филиал.

Филиал в нескольких километрах от Сарова МГУ открывает совместно и по просьбе Росатома, уточнил Садовничий.

- Новый филиал будет готовить магистров по фундаментальным направлениям математики и физики, - пояснил Виктор Садовничий. - Около 30 магистерских программ: топология, геометрия супервычисления, моделирование, фотонная физика… Известно, что именно "фундаментальные" специалисты быстрее всех совершают научные прорывы. Только фундаментальные открытия позволяют принять правильное технологическое решение.

Напомним, у МГУ уже есть 7 филиалов - в Севастополе, Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване и Копере.