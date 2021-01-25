Ученые Беларуси представят на выставке новый беспилотник и электромобиль

Беспилотник с турбореактивным двигателем, предназначенный для имитации воздушных целей, крылатая ракета и дрон для тренировок войск противовоздушной обороны впервые будут презентованы в конце этой недели исследователями белорусской Академии наук.

А всего, информирует БЕЛТА, разработчики конструкторских структур НАН представят на "Дне белорусской науки" почти 200 новых разработок и технологий на выставке достижений и наиболее значимых результатов инновационной деятельности.

Кстати, уточняют организаторы технического вернисажа, большинство изделий будут демонстрироваться впервые. Например, Институт машиностроения продемонстрирует на открытой площадке макетный образец каркасно-панельного электромобиля Academic Electro. Правда, он предназначен для перевозок без выезда на дороги общего пользования и рассчитан на двух пассажиров. Максимальная скорость такой новинки пока только 50 км/ч. Зато каркасно-панельный тип кузова позволяет осуществлять его выпуск мелкими сериями под капризы заказчика.

Есть чем удивить пытливый ум биологов и специалистам Института леса. Они представят метод защиты хвойных насаждений с использованием феромонной ловушки для привлечения и инфицирования энтомопатогенным препаратом стволовых насекомых-вредителей. Во-первых, поясняют специалисты, он предназначен для снижения численности стволовых вредителей в хвойных насаждениях и не требует большого количества препарата и технических средств. А главное - масштабы его применения: все лесное и садово-парковое хозяйство страны.

На выставке планируют о себе заявить и университетские лаборатории республики. Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий, в частности, совместно с Институтом физиологии презентует персональный бактерицидный светодиодный рециркулятор воздуха. Как пояснили агентству в Академии наук, он позволяет обеззараживать вдыхаемый человеком воздух в режиме реального времени с высокой эффективностью - до 99,9 процента.

А Институт тепло- и массообмена имени Лыкова совместно с БГУ представит мультиспектральный термограф для измерений высоких температур в условиях неопределенности коэффициентов излучения. Он предназначен, поясняет агентство, для контроля температурных полей поверхностей нагретых металлов.

Кроме того, свои результаты продемонстрируют организации министерств образования, промышленности, здравоохранения, связи и информатизации, МЧС. А всего ученые представят на выставке около 400 инновационных разработок.