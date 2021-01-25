Украина перейдет с 25 января от локдауна к "оранжевому" режиму ограничений

С 25 января на Украине будет смягчен жесткий карантин, введенный восьмого января для противодействия распространению коронавируса. За время локдауна стабилизировалась ситуация с заболеваемостью, количество занятых койко-мест снизилось до менее чем 30%.

По решению правительства, теперь страна возвращается к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года. До 28 февраля на Украине будет действовать режим ЧС и общий карантин, а ограничения в отдельных регионах будут вводиться в зависимости от количества заболевших COVID-19, пишет ТАСС.

С понедельника устанавливается формат "оранжевой" зоны ограничений по всей Украине. Он предполагает отмену полного запрета на массовые мероприятия. Теперь их можно будет проводить, но при участии не более 20 человек. Разрешены официальные и спортивные мероприятия без зрителей. Откроются заведения общепита с 07:00 до 23:00, но с ограничением числа посетителей за одним столом. Смогут работать и кинотеатры при условии заполнения зала не более 50%. Возобновляют работу также непродовольственные магазины и рынки. Закрытыми останутся развлекательные заведения. Вернутся за парты школьники и студенты. Детские сады продолжат работать в обычном режиме.

На Украине с начала пандемии зарегистрировали почти 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали более 21,8 тысячи пациентов.