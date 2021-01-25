Указ губернатора Ульяновской области от 22 января 2021 года № 8 "О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

С учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ульяновской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" изменение, изложив его в следующей редакции:

"ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ

12 марта 2020 г. № 19

г. Ульяновск

О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности

В связи с распространением в Ульяновской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" постановляю:

1. Ввести на территории Ульяновской области режим повышенной готовности.

2. Приостановить до 28 февраля 2021 года:

2.1. Проведение на территории Ульяновской области зрелищных, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных, публичных и иных массовых мероприятий (далее - массовые мероприятия), а также оказание соответствующих услуг, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения массовых мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются:

на проведение мероприятий в соответствии с решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Ульяновской области или мероприятий, согласованных с органами государственной власти Ульяновской области;

на проведение публичных слушаний в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ульяновской области или правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;

на проведение массовых мероприятий, связанных с организацией и проведением всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований на объектах спорта с учётом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) и требований Министерства спорта Российской Федерации;

на проведение концертных мероприятий на объектах культуры;

на проведение мероприятий, связанных с организацией и проведением сельскохозяйственных ярмарок;

на оказание юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями на открытом воздухе услуг тайпарков (канатных парков), тиров, контактных зоопарков, тематических парков;

на оказание услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, музеями и библиотеками при соблюдении санитарного режима и мер профилактики;

на оказание услуг кинотеатрами (кинозалами), театрами, фитнес-центрами, бассейнами, банями, саунами при организации работы с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора;

на оказание услуг детскими игровыми комнатами и детскими развлекательными центрами с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора и при условии, что площадь места оказания услуг составит не менее 4 квадратных метров на 1 человека, при этом услуга может быть оказана не более 8 детям одновременно;

на проведение публичных мероприятий, которые проводятся на территориях единых специально отведённых или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Ульяновской области.

Мероприятия, предусмотренные абзацами четвёртым - седьмым настоящего подпункта, проводятся после рассмотрения соответствующего обращения и его согласования Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области (далее - Штаб).

2.2. Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных объектов общественного питания в период с 23.00 до 07.00 следующего дня, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких объектов, а также доставки заказов.

2.3. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в караоке и боулинг-клубах, оказывающих услуги общественного питания, в период с 23.00 до 07.00 следующего дня.

2.4. Проведение на территории Ульяновской области органами записи актов гражданского состояния церемоний государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, за исключением регистрации заключения брака в торжественной обстановке при максимальном числе присутствующих не более 10 человек, а также проведение выездных мероприятий по государственной регистрации заключения брака.

3. Проводить на территории Ульяновской области массовые мероприятия, на которые не распространяется действие пункта 2 настоящего указа, с учётом следующих требований и ограничений:

3.1. Массовое мероприятие не должно продолжаться более 3 часов, за исключением спортивных соревнований и всероссийских мероприятий, регламентом которых установлена иная продолжительность их проведения.

3.2. Организаторы массового мероприятия обязаны:

3.2.1. Перед допуском в место проведения массового мероприятия обеспечить бесконтактную термометрию и обработку рук участников массового мероприятия дезинфицирующими средствами.

3.2.2. Ограничить количество участников с учётом площади места проведения массового мероприятия из расчёта не менее 4 квадратных метров на 1 человека, но не более 50 % вместимости соответствующего объекта.

3.2.3. При проведении массовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) провести предварительную дезинфекцию места проведения массового мероприятия, обеспечить нахождение на входе в помещение резиновых ковриков или ковриков из пористого материала, смоченных дезинфицирующими средствами (далее - дезинфицирующий коврик).

3.3. Участники массового мероприятия обязаны использовать средства индивидуальной защиты для защиты органов дыхания, в том числе гигиенические, медицинские маски (далее - средства индивидуальной защиты органов дыхания), и соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3.4. Публичные мероприятия проводятся на территориях единых специально отведённых или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Ульяновской области, перечень которых утверждён постановлением Правительства Ульяновской области, с учётом методических рекомендаций Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологических требований и с соблюдением ограничений и правил, установленных настоящим указом.

4. Осуществлять деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовых форм исключительно с использованием дистанционных технологий.

5. Обязать:

5.1. Иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих на территорию Российской Федерации, соблюдать требования и методические рекомендации Роспотребнадзора.

5.2. Граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации:

5.2.1. Соблюдать требования и методические рекомендации Роспотребнадзора, в том числе о нахождении в режиме изоляции на дому.

5.2.2. Сообщать о своём возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию в мониторинговый центр по номеру телефона 112.

5.3. Лиц, прибывших на территорию Ульяновской области воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, посещавших после 30 марта 2020 года субъекты Российской Федерации, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), сообщать о своём прибытии и контактную информацию в мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 настоящего пункта.

5.4. Лиц при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ) и других острых респираторных заболеваний незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и соблюдать режим самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня постановки диагноза.

5.5. Соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

5.6. Носить:

средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, иных общественных местах, в том числе на парковках и в лифтах, а также при пользовании транспортом общего пользования, в том числе такси, и железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении (далее - транспорт общего пользования);

перчатки в местах приобретения товаров, при пользовании транспортом общего пользования.

5.7. В случае несоблюдения требований подпунктов 5.5 и 5.6 настоящего пункта лица несут административную ответственность в соответствии со статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Рекомендовать:

6.1. Лицам, находящимся на территории Ульяновской области, воздержаться от посещения мест массового пребывания людей.

6.2. Лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания и заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу (далее - лица группы риска), не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведённых на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом;

посещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организаций, обеспечивающих деятельность соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, в связи с необходимостью исполнения обязанностей или реализации прав, установленных законодательством, исполнение (реализация) которых невозможно в электронной форме.

При выходе за пределы места проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также максимально ограничить очное взаимодействие с другими лицами.

Рекомендации, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются на работников медицинских организаций, организаций социального обслуживания населения и образовательных организаций.

7. Работодателям (организациям, индивидуальным предпринимателям):

7.1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзором, а также требований Стандарта безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 2 к настоящему указу).

Удостоверить соблюдение указанных в настоящем подпункте санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций подачей декларации о соблюдении правил деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области.

7.2. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы:

7.2.1. Не менее 10 % штатной численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), включая граждан, указанных в подпункте 7.2.2 настоящего подпункта.

7.2.2. Всех работников из числа лиц группы риска, а также беременных женщин, за исключением лиц, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей.

Требования настоящего подпункта не распространяются на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", организации, осуществляющие работу по государственному оборонному заказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, организации здравоохранения, социального обслуживания населения, образовательные и иные организации, определённые Штабом по результатам рассмотрения обращений работодателей.

7.3. Принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

7.4. Еженедельно представлять сведения в Штаб:

1) о количестве работников, переведённых на дистанционный режим работы, включая сведения об общем количестве работников, численности работников, относящихся к группе риска, работников, находящихся в отпусках, в порядке, утверждённом Правительством Ульяновской области;

2) о количестве работников, относящихся к группе риска, привлечённых к исполнению трудовых обязанностей в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего указа.

7.5. Проводить тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении работников, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также осуществляющих деятельность, связанную с передвижением между субъектами Российской Федерации.

7.6. Максимально сократить количество очно проводимых совещаний, иных деловых и корпоративных мероприятий.

7.7. Организовать системную работу по информированию работников о рисках распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7.8. Проводить тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении работников, осуществляющих межрегиональные грузовые перевозки автомобильным транспортом.

7.9. Рекомендовать:

7.9.1. Ввести запрет на выезд работников в командировки, допуская их возможность лишь в неотложных случаях с последующим проведением за счёт работодателя тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также довести до работников рекомендации воздержаться от поездок за рубеж в период нахождения в очередных отпусках.

7.9.2. Принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

7.9.3. Рассмотреть вопрос о переносе времени начала рабочего дня с целью уменьшения количества пассажиров общественного транспорта в часы пик.

8. Образовательным организациям и организациям, оказывающим образовательные услуги:

8.1. Осуществлять работу в штатном режиме с соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также стандарта деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённого правовым актом Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

8.2. Обеспечить использование работниками и посетителями образовательных организаций и организаций, оказывающих образовательные услуги, средств индивидуальной защиты органов дыхания.

8.3. Довести до сведения обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, их родителей (законных представителей) рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания во время нахождения в здании образовательной организации вне учебных кабинетов (в том числе в рекреациях, библиотеке, коридорах).

Рекомендации настоящего подпункта распространяются на обучающихся, достигших возраста 12 лет, за исключением случаев наличия индивидуальных медицинских противопоказаний к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания или отсутствия согласия родителей (законных представителей) на использование детьми средств индивидуальной защиты органов дыхания.

8.4. Обеспечить учёт обучающихся и воспитанников, которые выезжали и (или) планируют выезжать за пределы Ульяновской области.

8.5. Исключить проведение массовых мероприятий.

8.6. Незамедлительно изолировать обучающихся и воспитанников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи.

8.7. Усилить контроль за обеспечением проведения при входе в здания ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в них обучающихся и их родителей (законных представителей), работников с признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), а также контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Лица с признаками инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) в указанные организации не допускаются.

8.8. Увеличить кратность проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на регулярное обеззараживание воздуха с использованием необходимого оборудования, усиление дезинфекционного режима в помещениях, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков, а также осуществлять проведение дезинфекционных мероприятий в период каникул с использованием дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

8.9. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования и (или) основных программ профессионального обучения, образовательных программ высшего образования усилить контроль за использованием обучающимися и работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

8.10. Осуществлять до 28 февраля 2021 года реализацию программ дополнительного образования для несовершеннолетних с использованием дистанционных образовательных технологий.

Данное ограничение не распространяется на реализацию программ дополнительного образования:

в формате индивидуальных занятий или малокомплектных групп численностью до 8 человек;

на базе образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся и воспитанников указанных образовательных организаций.

8.11. Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся, проживающих совместно с лицами групп риска, принять решение об освоении такими обучающимися образовательных программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения.

9. Организациям:

9.1. Осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ульяновской области, обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных и обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях в соответствии с приложением № 3 к настоящему указу.

9.2. Торговли и организациям, предоставляющим услуги населению:

9.2.1. Обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) между рабочими местами, в зоне ресепшен, на кассе.

9.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на входе в помещение (торговый зал).

9.2.3. Обеспечить единовременное нахождение клиентов в зале обслуживания из расчёта 1 человек на 6 квадратных метров, а на объектах торговли - из расчёта 3 посетителя на 50 квадратных метров площади объекта.

9.2.4. Определить ответственного работника, который будет обеспечивать при входе в организацию (помещение) контроль обработки посетителями рук специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а при посещении объектов торговли - также использования перчаток.

В случае отсутствия у посетителя средств индивидуальной защиты органов дыхания ответственный работник не допускает посетителя в организацию (помещение). Ответственный работник вправе предоставить посетителю средства индивидуальной защиты органов дыхания на платной или бесплатной основе.

9.2.5. Не допускать реализацию товаров и предоставление услуг лицам, не имеющим средств индивидуальной защиты, указанных в подпункте 9.2.4 настоящего подпункта.

При выявлении лиц, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, вызывать для фиксации факта административного правонарушения должностных лиц органов внутренних дел или должностных лиц органов государственной власти или органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

9.2.6. Обеспечить для посетителей повторную обработку рук при выходе из объектов, в которых осуществляется торговля и предоставляются услуги.

9.2.7. Обеспечить продажу предметов одежды, головных уборов с обработкой вещей парогенератором после каждой примерки. Примерка покупателями обуви должна осуществляться в одноразовых носках, бахилах и перчатках. После использования перчатки, бахилы, одноразовые носки собираются в мусорный контейнер для последующей утилизации.

9.2.8. Обеспечить при оказании услуг общественного питания расстояние между столами не менее 2 метров и размещение не более 4 человек за столом.

9.3. По осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования:

9.3.1. Не допускать в транспорт общего пользования лиц без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

9.3.2. В случае выявления лиц без средств индивидуальной защиты органов дыхания движение транспортных средств прекращать.

9.3.3. Вызывать для фиксации факта административного правонарушения должностных лиц органов внутренних дел или должностных лиц органов государственной власти или органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

9.4. Оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси рекомендовать оказывать услуги при условии оснащения посадочных мест защитными экранами.

9.5. По осуществлению проката спортивного инвентаря и организации работы катков (ледовых площадок) обеспечить:

1) дезинфекцию спортивного инвентаря после каждого использования;

2) возможность обработки индивидуального инвентаря и специальных приспособлений личного назначения (шлемов, очков и др.) посетителями объекта самостоятельно;

3) дезинфекцию помещений раздевалок;

4) единовременное нахождение в раздевалке клиентов из расчёта 1 человек на 7 квадратных метров и социальное дистанцирование при наличии очереди в раздевалку и на ледовую площадку;

5) термометрию лиц перед допуском на ледовую площадку с отказом в доступе лицам с температурой тела 37 оС и выше;

6) единовременное нахождение на ледовой площадке клиентов из расчёта 1 человек на 10 квадратных метров;

7) разделение посетителей на два потока - на входящих на ледовую площадку и выходящих с неё.

9.6. В случае несоблюдения требований настоящего пункта лица, допустившие нарушение, несут административную ответственность в соответствии со статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. Исключить факты одновременного проведения процедур в одном помещении более чем 1 человеку в отношении лиц, проживающих в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях).

11. Установить, что:

11.1. Поэтапное снятие ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора путём внесения изменений в настоящий указ.

11.2. Переход к отдельным этапам снятия ограничительных мероприятий может осуществляться дифференцированно по отдельным муниципальным образованиям Ульяновской области в зависимости от складывающейся на их территориях санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

11.3. Введение ограничительных мероприятий (карантина) осуществляется отдельным указом Губернатора Ульяновской области на территориях муниципальных образований (населённых пунктов) Ульяновской области с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации.

11.4. Угроза распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как чрезвычайное и непредотвратимое в сложившихся условиях обстоятельство, повлёкшее в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" введение на территории Ульяновской области режима повышенной готовности, а равно распространение указанной инфекции являются обстоятельствами непреодолимой силы.

12. Правительству Ульяновской области:

12.1. Сформировать рабочие группы для проведения мониторинга осуществления санитарно-эпидемиологических мер и обязательных правил поведения, предусмотренных настоящим указом.

12.2. Обеспечить соблюдение порядка подачи декларации о соблюдении правил деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность в период действия режима повышенной готовности на территории Ульяновской области.

12.3. Обеспечить еженедельное представление Губернатору Ульяновской области предложений о дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации, плана действий по восстановлению российской экономики и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

12.4. Обеспечить соблюдение порядка подачи сведений работодателями в Штаб о количестве работников, переведённых на дистанционный режим работы, включая сведения об общем количестве работников, численности работников, относящихся к группе риска, работников, находящихся в отпусках.

12.5. Совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области:

12.5.1. В пределах установленной компетенции усилить контроль за соблюдением гражданами и организациями обязательных для исполнения правил поведения, установленных настоящим указом, уделив особое внимание общественным местам. Обеспечить использование возможностей функционирующей на территории Ульяновской области системы видеонаблюдения для фиксации нарушений обязательных требований и организацию оперативного реагирования на их пресечение.

12.5.2. Принять меры по предоставлению дополнительных транспортных средств государственным учреждениям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, для осуществления выездов медицинского персонала к пациентам, страдающим хроническими неинфекционными заболеваниями, а также работникам Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области для осуществления выездов в связи с необходимостью осуществления мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

12.6. В срок до 1 февраля 2021 года разработать обновлённый план поддержки наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отраслей экономики.

12.7. Обеспечить:

12.7.1. Неукоснительное соблюдение моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской области.

12.7.2. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, займов на льготных условиях.

12.7.3. Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, соблюдающим требования и ограничения, установленные настоящим указом.

13. Министерству здравоохранения Ульяновской области:

13.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 5 настоящего указа.

13.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, прибывшим на территорию Российской Федерации, и пациентам старше 65 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы работниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

13.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

13.4. Обеспечить медицинское наблюдение всех лиц, проживающих на территории Ульяновской области, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия в домашних условиях или в условиях обсерватора исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

13.5. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в подпункте 13.4 настоящего пункта, до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

13.6. Организовать лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с уровнем охвата не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней) с привлечением лабораторий всех организаций независимо от организационно-правовых форм, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразной цепной реакции.

13.7. Обеспечить проведение лабораторного обследования (диагностику) на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. При получении положительного результата на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области и направлять биологические материалы в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области".

13.8. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), обучение персонала работе со средствами индивидуальной защиты и контроль их использования.

13.9. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объёмах и результатах лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведённых лабораториями всех организаций независимо от организационно-правовых форм, и представление указанной информации в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области".

13.10. Принять меры к осуществлению наблюдения на дому больных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) лёгкой и средней форм течения, с заболеваниями гриппом и ОРВИ с использованием дистанционных способов общения, телеконсультаций.

13.11. Обеспечить бесперебойную эффективную работу:

регионального центра лекарственного обеспечения населения Ульяновской области;

телемедицинского центра для предоставления дистанционной консультативной медицинской помощи жителям Ульяновской области с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), состояние которых не требует стационарного лечения, активно привлекая к работе студентов старших курсов медицинских факультетов образовательных организаций высшего образования, ординаторов, волонтёров-медиков для обеспечения обратной телефонной связи;

многоканальных телефонов для обеспечения доступности связи с учреждениями здравоохранения, внедряя электронные системы обратной связи с населением (сайты учреждений здравоохранения, электронная почта, единый контакт-центр на базе единого номера телефона), предусматривающие возможность направления пациентами с признаками ОРВИ заявок на вызов медицинских работников;

координационно-аналитического центра амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

консультативного совета для врачей на базе Ассоциации содействия развитию здравоохранения "Медицинская Палата Ульяновской области";

Единого координационного центра для служб скорой медицинской помощи;

Центра лекарственной консультации;

"прямых линий" с главными врачами медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области;

"медицинского спецназа" (специальной бригады врачей) для оказания медицинской, консультационной, методической и организационной помощи медицинским организациям, подведомственным Министерству здравоохранения Ульяновской области, остро нуждающимся в медицинских работниках для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

рабочей группы с привлечением по согласованию представителей регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" и Ассоциации содействия развитию здравоохранения "Медицинская Палата Ульяновской области" для осуществления контроля за соблюдением государственными учреждениями здравоохранения Ульяновской области санитарных правил и норм, методических рекомендаций Роспотребнадзора и приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации, регламентирующих организацию оказания медицинской помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе разделение потоков посетителей.

13.12. Обеспечить формирование в аптечных и медицинских организациях запаса лекарственных препаратов, дезинфицирующих и антисептических средств, медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты, необходимых для профилактики и лечения ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020-2021 годов.

13.13. Усилить работу по информированию пациентов, контактных лиц и лиц группы риска о действиях при заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), порядке сдачи анализов на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в соответствии с утверждёнными алгоритмами действий для разных категорий нуждающихся в медицинской помощи (больной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), выявленной в частной медицинской организации / лаборатории; контактное лицо; самоизолированный; желающий сдать анализ на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), не относящийся к лицам, подлежащим обязательному тестированию; подлежащий плановой госпитализации, в том числе вместе с детьми).

13.14. Обеспечить проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с соблюдением стандартов и рекомендаций Министерства здравоохранений Российской Федерации и Роспотребнадзора, информирование населения Ульяновской области о порядке и условиях вакцинации.

13.15. Организовать работу медицинских организаций с неукоснительным соблюдением требований подпункта 9.2.4 подпункта 9.2 пункта 9 настоящего указа, исключив возможность предоставления в зданиях медицинских организаций услуг лицам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания.

13.16. Организовать оказание медицинской помощи медицинскими организациями с соблюдением методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 9", утверждённых Министерством здравоохранения Российской Федерации.

13.17. Приостановить до особого указания проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

13.18. Организовать контроль за обеспечением больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), нуждающихся в оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому), лекарственными препаратами.

13.19. Рекомендовать обеспечить выдачу медицинскими организациями гражданам, проживающим совместно с лицами, у которых выявлены признаки ОРВИ, документа о необходимости соблюдения ими режима самоизоляции на дому.

13.20. В срок до 1 марта 2021 года обеспечить принятие проекта закона Ульяновской области "О статусе и дополнительных мерах поддержки медицинских работников, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Ульяновской области", предусматривающего в том числе дополнительные меры поддержки медицинских работников медицинских организаций независимо от организационно-правовой формы.

13.21. Обеспечить дополнительное оснащение лабораторий в целях лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13.22. Совместно с Министерством молодёжного развития Ульяновской области обеспечить эффективное распределение волонтёрских (добровольческих) ресурсов для оказания помощи медицинским организациям, подведомственным Министерству здравоохранения Ульяновской области, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

14. Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:

14.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с лицами группы риска, в том числе через мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 пункта 5 настоящего указа.

14.2. Обеспечить с привлечением волонтёров (добровольцев) оказание лицам группы риска возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учётом их запросов, поступающих в мониторинговый центр, указанный в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 пункта 5 настоящего указа.

14.3. Организовать работу социальных работников и волонтёров для приобретения и доставки лекарственных препаратов и продуктов питания лицам группы риска и пациентам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающим лечение амбулаторно.

14.4. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области обеспечить доставку лицам группы риска продуктовых наборов, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

14.5. Организовать на базе государственных организаций социального обслуживания оказание лицам группы риска социально-реабилитационных (оздоровительных) услуг по месту жительства, психологических услуг, консультаций по вопросам профилактики здорового образа жизни и питания.

14.6. Обеспечить работу центра психологической помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях оказания психологической поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.

14.7. Организовать работу государственных организаций социального обслуживания с неукоснительным соблюдением требований подпункта 9.2.4 подпункта 9.2 пункта 9 настоящего указа, исключив предоставление услуг лицам, не использующим средства индивидуальной защиты органов дыхания.

15. Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области:

15.1. Разработать и утвердить с учётом санитарно-эпидемиологических требований правила проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории Ульяновской области в период действия режима повышенной готовности, а также порядок допуска лиц для принятия участия в ярмарочных мероприятиях.

15.2. Совместно с Фондом "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области" и местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом и потребителями в местах приобретения товаров.

15.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области, Министерством семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области:

15.3.1. Обеспечить разделение потоков лиц группы риска и иных посетителей (получателей услуг) при посещении ими объектов торговли, медицинских организаций и организаций социальной защиты и социального обслуживания населения.

15.3.2. Обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных, обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий в помещениях объектов торговли, медицинских организаций и организаций социальной защиты и социального обслуживания населения.

16. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области:

16.1. Обеспечить соблюдение методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

16.2. Совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области:

16.2.1. Обеспечить ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в образовательных организациях.

16.2.2. Определить лиц, ответственных за проведение мероприятий, указанных в подпункте 16.2.1 настоящего подпункта, предупредить их о персональной ответственности за качество проведённой работы в установленные сроки.

16.2.3. Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

16.3. Совместно с Министерством здравоохранения Ульяновской области разработать стандарт деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включающий в том числе порядок межведомственного взаимодействия при выявлении случаев заболеваемости.

16.4. Обеспечить возможность обучения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, родители или иные законные представители которых приняли соответствующее решение, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

16.5. Обеспечить:

16.5.1. Контроль за исполнением образовательными организациями пункта 8 настоящего указа.

16.5.2. Размещение стандарта деятельности образовательной организации по выявлению и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в общедоступных местах образовательных организаций, а также доведение их положений до родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников.

16.6. Совместно с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Ульяновский государственный университет" оказать содействие в направлении ординаторов, студентов, проходящих подготовку по программам высшего и среднего образования по направлению подготовки "Здравоохранение", для трудоустройства в госпитальные базы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области (при наличии добровольного согласия), в направлении ординаторов для трудоустройства в структурные подразделения государственных учреждений здравоохранения Ульяновской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (при наличии добровольного согласия).

16.7. Обеспечить работу регионального центра дистанционного образования по подготовке образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, к реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

16.8. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, при реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

17. Министерству транспорта Ульяновской области совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области:

17.1. Обеспечить, в том числе посредством создания мониторинговых групп, контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты персоналом транспортно-пересадочных узлов, обслуживающим транспортные средства (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта), а также пассажирами общественного транспорта.

17.2. Обеспечить установку бактерицидных рециркуляторов воздуха в салонах городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

18. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области:

18.1. Совместно с местными администрациями муниципальных образований Ульяновской области определить перечень объектов спорта, которые в период действия режима повышенной готовности будут использоваться для организации и проведения всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнований.

18.2. Обеспечить соблюдение порядка использования объектов спорта для занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе с учётом санитарно-эпидемиологических требований, а также критериев допуска лиц на указанные объекты спорта.

18.3. Определить порядок работы относящихся к объектам спорта катков (ледовых площадок), а также порядок проката на объектах спорта спортивного инвентаря с учётом санитарно-эпидемиологических требований и положений подпункта 9.5 пункта 9 настоящего указа.

19. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области обеспечить соблюдение требований и рекомендаций Роспотребнадзора, санитарного режима и мер профилактики при оказании услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, музеями, библиотеками, кинотеатрами (кинозалами), театрами, а также при проведении театрально-концертных мероприятий.

20. Агентству государственного и жилищного надзора Ульяновской области обеспечить контроль за проведением организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Ульяновской области, дезинфекционных мероприятий в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

21. Рекомендовать:

21.1. Управлению Роспотребнадзора по Ульяновской области:

21.1.1. Совместно с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области обеспечить координацию действий исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и организаций по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

21.1.2. Активизировать проведение мероприятий федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением хозяйствующими субъектами установленных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также обязательных правил поведения по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

При выявлении случаев несоблюдения (нарушения) указанных требований и правил составлять административные протоколы об административных правонарушениях по статье 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

21.1.3. Увеличить кратность проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей.

21.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ульяновской области:

21.2.1. Усилить контроль за соблюдением гражданами установленных требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности, уделив особое внимание местам массового пребывания людей, транспорту общего пользования, объектам торговли и общественного питания.

При выявлении случаев несоблюдения (нарушения) указанных требований и правил составлять административные протоколы об административных правонарушениях по статье 20.61 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

21.2.2. Активизировать проведение с населением разъяснительной работы по соблюдению обязательных для исполнения правил поведения, установленных санитарно-эпидемиологическим законодательством и настоящим указом.

21.3. Местным администрациям муниципальных образований Ульяновской области организовать неукоснительное соблюдение обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения, установленных настоящим указом, принимать дополнительные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и предписаний Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспотребнадзора, в том числе:

21.3.1. Обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных и обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в местах общего пользования.

21.3.2. Осуществлять постоянный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в транспорте общего пользования, на объектах торговли и оказания услуг, в образовательных организациях.

21.3.3. Осуществлять ежедневный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки на территории соответствующего муниципального образования Ульяновской области с участием главных врачей медицинских организаций, расположенных на территории указанного муниципального образования.

21.3.4. Рассмотреть возможность обеспечения бесплатного проезда волонтёров (добровольцев), а также медицинских работников медицинских организаций на городском транспорте общего пользования.

21.3.5. Разработать порядок работы организуемых органами местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ульяновской области катков (ледовых площадок) и объектов проката спортивного инвентаря с учётом санитарно-эпидемиологических требований и положений подпункта 9.5 пункта 9 настоящего указа и обеспечить контроль его исполнения.

21.4. Руководителям хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих сооружения по очистке сточных вод, обеспечить строгое соблюдение технологии обеззараживания сбрасываемых сточных вод с усилением дезинфекционного режима и производственного контроля сточных вод.

22. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого указания.

23. Секретариату Штаба обеспечить ежедневное представление Губернатору Ульяновской области доклада о ситуации с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), числе заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией, числе выздоровевших и числе вакцинированных.

24. Заместителю Губернатора Ульяновской области Мартыновой Н.Н.:

24.1. Организовать информирование населения через средства массовой информации, а также официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о введении на территории Ульяновской области режима повышенной готовности и обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности.

24.2. Во взаимодействии с Министерством здравоохранения Ульяновской области, другими заинтересованными исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области обеспечить информирование населения по вопросам гигиенического воспитания как метода профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством:

представления подробной информации о новой коронавирусной инфекции (COVID-19), основных симптомах данного заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, бюллетеней, проведения индивидуальных бесед с пациентами;

разъяснения правил использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, применения дезинфицирующих средств, включая индивидуальные антисептические средства;

разъяснения необходимости соблюдения социального дистанцирования;

доведения до организованных коллективов взрослых и детей правил организации деятельности в период повышения уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

25. Министру Ульяновской области Неробееву Г.В.:

25.1. Обеспечить еженедельное представление в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области обобщённой информации о проведённых мероприятиях по контролю за исполнением пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".

25.2. Обеспечить использование системы видеонаблюдения за соблюдением объектами общественного питания ограничений режима работы.

25.3. Обеспечить работу в круглосуточном режиме мониторингового центра автономной некоммерческой организации "Центр организации дорожного движения" в целях фиксации нарушений ограничений.

25.4. Организовать установку камер видеонаблюдения (корректировку угла обзора действующих камер видеонаблюдения) с целью фиксации входных групп в объекты общественного питания и (или) залов обслуживания.

25.5. Обеспечить формирование мобильных групп, состоящих из сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области, должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

26. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.





Приложение № 1 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Перечень заболеваний, требующих нахождения в домашних условиях

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее - МКБ-10) по диагнозу E10.

2. Болезни органов дыхания:

2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - лёгочное сердце и нарушения лёгочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N 18.0, N 18.3 - N 18.5.

6. Новообразования:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00 - С80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам C81 - C96, D46.





Приложение № 2 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Стандарт безопасности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму организаций (индивидуальных предпринимателей) и личной гигиене их работников (далее - работники), особенностям режимов доступа в организации, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другим необходимым мероприятиям для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников

2.1. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям) (далее - работодатели):

2.1.1. Организовать системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (далее - ОРВИ).

2.1.2. Обеспечить на основании существующих документов разработку правил личной гигиены для работников, правил входа в помещения и выхода из них, регламент уборки и размещение указанных правил в нужных местах.

2.1.3. Организовать обучение работников правилам личной гигиены и инструктаж по технике безопасности.

2.1.4. Перед началом рабочего дня организовать ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов гриппа и ОРВИ, обеспечить измерение температуры тела работников. При температуре 37 °C и выше либо при других явных признаках гриппа и ОРВИ работник должен быть отстранён от работы. Каждое измерение температуры должно регистрироваться в журнале регистрации температуры работников.

2.1.5. Обеспечить работников запасом гигиенических масок для использования их при работе, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажнённых масок не допускается.

2.1.6. Обеспечить условия для обработки рук посетителей специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) в специально отведённом для этого месте.

2.1.7. Обеспечить оснащение рабочих мест устройствами, предохраняющими работников от прямой капельной инфекции, в случае необходимости контактов работников с посетителями. Необходимо исключить приём посетителей, не использующих гигиенические маски.

2.1.8. Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм первого типа или одноразовый халат, бахилы).

2.2. Работникам:

2.2.1. Соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности организации.

2.2.2. Использовать на рабочем месте СИЗ органов дыхания (гигиенические маски), оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинскую организацию. Возобновление допуска к работе осуществляется только при наличии справки медицинской организации о выздоровлении работника.

2.2.3. Производить обработку рук в специально предназначенных местах или на рабочих местах с применением средств индивидуальной обработки.

Для механического удаления загрязнений и микрофлоры необходимо мыть руки теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально использовать сорт мыла с высокой пенообразующей способностью. После ополаскивания рук водой для удаления мыла они обрабатываются дезинфекционными средствами.

2.2.4. При использовании одноразовой технологической одежды в конце смены утилизировать её надлежащим образом. Повторное использование одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации одежды необходимо тщательно вымыть руки.

3. Санитарная обработка помещений

3.1. Профилактическая дезинфекция должна проводиться на системной основе и включать в себя меры личной гигиены, частое мытьё рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько работников (холлы, служебные залы, столовые и другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.

3.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами работодателя или посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух при отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

3.5. Уборку помещений необходимо проводить не реже 1 раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

3.6. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений - рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (входные группы, лифты, комнаты приёма пищи, отдыха, санузлы), с кратностью обработки не реже 1 раза в 2 часа.

3.7. Перед входами в помещения должны лежать резиновые коврики или коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка самих ковриков должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.8. Обработку поверхностей необходимо проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путём распыления дезинфицирующего раствора.

3.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %, третичные амины в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %, полимерные производные гуанидина в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %, спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе) и другие.

Содержание действующих веществ указано в инструкциях по их применению.

В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

3.10. После экспозиции дезинфицирующий раствор необходимо смыть чистой водой, протереть сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.11. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешённых к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.

3.12. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

3.13. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения).

При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используются СИЗ: органы дыхания защищают респиратором, глаза - защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.14. По окончании рабочей смены (или не реже чем через 6 часов) необходимо проводить проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств путём протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

3.15. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

3.16. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже 1 раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора необходимо мыть, чистить и дезинфицировать ежедневно.

3.17. Дезинфицирующие средства должны храниться в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в специально отведённом сухом, прохладном, затемнённом, недоступном для детей месте.

3.18. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

4. Организация питания

4.1. При наличии помещений для принятия пищи рекомендовано введение строгого графика приёма пищи, без пересечения разных подразделений, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было расстояние не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

4.2. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с повреждённой эмалью.

4.3. Механическая мойка посуды в специализированных моечных машинах должна производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

4.4. Мытьё столовой посуды ручным способом необходимо осуществлять в следующем порядке:

механическое удаление остатков пищи;

мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

мытьё во второй секции ванны в воде, температура которой не ниже 40 °C, с добавлением моющих средств в количестве в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой, температура которой не ниже 65 °C, с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;

просушивание посуды на решётчатых полках, стеллажах.

4.5. При применении одноразовой посуды должен производиться сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

5. Алгоритм действий в случае подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям необходимо ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ и внебольничной пневмонии от организации в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определённые для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

5.2. Работник, у которого имеются признаки заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с использованием имеющихся средств связи обязан известить работодателя о своём состоянии.

5.3. При появлении подозрения на заболевание работника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодатель обязан направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению указанного работника в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.

5.4. Работодатель обязан использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии), в случае необходимости - обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

5.5. При подтверждении у работника заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) работодателю необходимо:

сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомить всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции;

обеспечить проведение периодических профилактических и очаговых (текущей, заключительной) дезинфекций и обеззараживаний, а также проведение неспецифической профилактики среди контактных лиц в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора;

при поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6. Прочие мероприятия, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Работодатель обязан обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чьё физическое присутствие необязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в технологических процессах.

6.2. Все работы в организации должны проводиться согласно сменному графику работы с целью уменьшения большого скопления при входе и выходе работников с соблюдением дистанции 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6.3. В случае, если технологические процессы позволяют обеспечить расстояние между людьми, работникам рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга (социальное дистанцирование).

6.4. Рекомендуется по возможности исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

6.5. Работодателям:

6.5.1. Обеспечить организацию границ выделенной зоны на территории организации, функционирующей для выгрузки и погрузки товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации.

6.5.2. Обеспечить возможность допуска в границах выделенной зоны на территории организации работников иных организаций, обеспечивающих выгрузку и погрузку товаров, сырья и материалов, которые необходимы для обеспечения функционирования организации, с учётом требований раздела 2 настоящего Стандарта.

6.5.3. Рекомендуется по возможности принять меры по организации транспортировки работников до места работы и обратно домой с целью минимизации пользования работниками общественным транспортом.

6.5.4. Обеспечить содействие Правительству Ульяновской области в мониторинге исполнения настоящего указа.





Приложение № 3 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Требования к проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населённых пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, наряду с обязательным проведением профилактической и очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в помещениях различных организаций целесообразно проведение профилактической дезинфекции на открытых пространствах населённых пунктов, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов (далее - МКД) и на прилегающих к ним территориях.

На открытых пространствах обеззараживанию подлежат территории, наружные поверхности зданий и объекты - тротуары, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны в местах массового скопления людей (аэропорты, вокзалы, торговые центры, рынки, объекты проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городские парки и т.п.); остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, подземные и надземные переходы; наружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские и парковочные; другие объекты.

В МКД рекомендуется проведение профилактической дезинфекции мест общего пользования - подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, мусоропроводов.

Для проведения дезинфекции применяются зарегистрированные в установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

В местах массового скопления людей, на территориях, непосредственно прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам, для обеззараживания тротуаров, площадок используются наиболее надёжные дезинфицирующие средства из группы хлорактивных соединений. К ним относятся хлорная известь (1-процентный осветлённый раствор), гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору, средства на основе дихлорантина в концентрации 0,05 % по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации 0,06 % по активному хлору. Дезинфекция указанных объектов осуществляется способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) при норме расхода средства от 600 мл/кв. м для твёрдого покрытия.

Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок (павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков, общественных туалетов, терминалов билетных, банковских и парковочных, пешеходных переходов, детских площадок и других объектов уличной инфраструктуры, а также мест общего пользования используют средства хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5 % по активному хлору, средства на основе дихлорантина в концентрации 0,05 % по активному хлору, натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации 0,06 % по активному хлору; кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %); катионные поверхностно-активные вещества - четвертичные аммониевые соединения в концентрации

не менее 0,5 %, третичные амины в концентрации не менее 0,05 %, полимерные производные гуанидина в концентрации не менее 0,2 %.

Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и другие) обрабатывают тротуары, переходы, площадки, скамейки, наружные двери, урны при норме расхода средства не менее 300 мл/кв. м.

Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места общего пользования МКД. Норма расхода средства при протирании - не менее 200 мл/кв. м, при этом в случаях, предусмотренных инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени воздействия средства его смывают с поверхностей чистой водой. После проведения дезинфекционной обработки мест общего пользования МКД рекомендуется проветривать обработанные помещения.

Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать генераторы аэрозолей, т.к. при этом невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего средства в количестве, необходимом для эффективной обработки, кроме того, аэрозоль может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки.

Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производить 2 раза в сутки - в утренние и вечерние часы.

В МКД в целях обеспечения безопасного использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного негативного воздействия на здоровье лиц, проживающих в МКД, целесообразно проводить дезинфекционные мероприятия в ночное время с обязательным информированием населения о предстоящей обработке.

При проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые перчатки (одноразовые или многократного применения), при обработке способом орошения применяют средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные баки или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или удаления в качестве отходов.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в специально отведённом, сухом, прохладном, затемнённом, недоступном для детей месте.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкции по его применению.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 25 января 2021 года.

Губернатор области С.И.Морозов







