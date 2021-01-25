Умер актер из "Секретных материалов" и "Коломбо" Грегори Сьерра

Американский актер театра, кино и ТВ с впечатляющим послужным списком Грегори Сьерра скончался в Калифорнии на 84-м году жизни от рака. Об этом сообщает Deadline ссылкой на семью артиста.

Сьерра умер еще 4 января, но информация об этом была обнародована недавно.

Грегори Сьерра родился в латинской части Гарлема в Нью-Йорке 25 января 1937-го. Активно работал на Шекспировских фестивалях и во внебродвейских постановках, а также значился как артист резерва на Бродвее.

One of the most familiar faces of the 1970s. Getting Straight (1970), The Laughing Policeman (1973), The Towering Inferno (1974), Sanford and Son, All in the Family, Barney Miller etc.



R.I.P. Gregory Sierra - 1937-2021 pic.twitter.com/9RqoKPRnao — Kliph Nesteroff (@ClassicShowbiz) January 23, 2021

Перебравшись в Лос-Анджелес, плодовито включился в телешоу, а после и во вторые роли в "большое" кино.

Среди проектов: "Отряд "Стиляги", "Над планетой обезьян", "Миссия невыполнима", "Коломбо", "Кунг-фу", "Дымок из ствола", "Вздымающийся ад", "Санфорд и сын", "Барни Миллер", "Блюз Хилл-стрит", "Полиция Майами: отдел нравов", "Секретные материалы", "Горячие головы 2", "Звездный путь: Дальний космос 9", оригинальный "Крутой Уокер", "Вампиры" Карпентера.