Новости

Кира Найтли больше не хочет сниматься голой 13:43
Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом 12:49
Стилист Пугачевой и Киркорова Шевчук умер на 55-м году жизни 12:37
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 12:26
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о COVID-19 12:14

Умер актер из "Секретных материалов" и "Коломбо" Грегори Сьерра

Новости
    25.01.2021, 12:50
Текст:   Олег Усков

Американский актер театра, кино и ТВ с впечатляющим послужным списком Грегори Сьерра скончался в Калифорнии на 84-м году жизни от рака. Об этом сообщает Deadline ссылкой на семью артиста.

Сьерра умер еще 4 января, но информация об этом была обнародована недавно.

Грегори Сьерра родился в латинской части Гарлема в Нью-Йорке 25 января 1937-го. Активно работал на Шекспировских фестивалях и во внебродвейских постановках, а также значился как артист резерва на Бродвее.

Перебравшись в Лос-Анджелес, плодовито включился в телешоу, а после и во вторые роли в "большое" кино.

Среди проектов: "Отряд "Стиляги", "Над планетой обезьян", "Миссия невыполнима", "Коломбо", "Кунг-фу", "Дымок из ствола", "Вздымающийся ад", "Санфорд и сын", "Барни Миллер", "Блюз Хилл-стрит", "Полиция Майами: отдел нравов", "Секретные материалы", "Горячие головы 2", "Звездный путь: Дальний космос 9", оригинальный "Крутой Уокер", "Вампиры" Карпентера.

Новости

Мультфильм Pixar "Душа" возглавил российский прокат 11:16
Вышел трейлер корейской фантастики Netflix "Космические чистильщики" 10:40
Комедию "Тёрнер и Хуч" с Томом Хэнксом превратят в сериал 10:25
Стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 10:11
⧣ США
Фото: twitter.com/ MikeBarnes4
Умер автор музыки к "Тарзану" Перри Боткин 01:08
Первый трейлер фильма "Годзилла против Конга" вышел на русском языке 00:49
Режиссер "Ночного администратора" снимет сериал о первых леди США 24.01.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Элизабет Олсен намекнула на появление Алой Ведьмы в "Человеке-пауке 3" 23.01.2021
Marvel возродит агента Колсона, чтобы сделать его президентом США 23.01.2021
Кевин Смит рассказал о новом мультсериале про Бэтмена 22.01.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/THR
Умер создатель "Великолепной семерки" Уолтер Бернстайн 24.01.2021
Легендарный каскадер и актер Реми Жюльен умер от COVID-19 23.01.2021
Кристофер Нолан может разорвать 20-летнее сотрудничество с WB 23.01.2021