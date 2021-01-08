Новости

Вышел трейлер фильма о Роальде Дале 17:10
Вышел трейлер постапокалиптического фэнтези "Тоскующая кобыла" 16:35
Вышел трейлер "лавкрафтианского" хоррора "Жертва" 16:00
В БДТ рассказали о самочувствии Фрейндлих и Басилашвили 15:09
Появились подробности о состоянии заразившегося COVID Василия Ланового 15:01

Вышел новый трейлер перезапуска "Крутого Уокера" с Падалеки

Новости
    08.01.2021, 16:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал "Уокер", ребут культового шоу с Чаком Норрисом, обзавелся свежим роликом - видео размещено на YouTube-канале The CW и пышет маскулинностью. Не забывая при этом и про сильных женщин, и про представителей расовых меньшинств.

Фото: youtube.com/ Epic Pictures Group
Вышел трейлер "лавкрафтианского" хоррора "Жертва"

Главного героя, напомним, сыграет Джаред Падалеки - Сэм Винчестер в "Сверхъестественном", недавно наконец-то финишировавшем после пятнадцати сезонов.

По сюжету его персонаж, Корделл Уокер, до того два года работавший агентом под прикрытием, возвращается в родной Остин и выясняет, что и на малой родине есть обо что почесать кулаки. Премьера - 21 января.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

Оригинальный "Крутой Уокер" выходил с 1993 по 2001 год - восемь сезонов, 270 серий, плюс телефильм.

Новости

Автор сценария сериала "Локи" работает над вторым сезоном 14:53
Вышел трейлер фантастического боевика Netflix "Смертельная зона" 13:37
СМИ: Дуэйн Джонсон сыграет в новом "Хищнике" 13:27
Умерла актриса Мэрион Рэмси, Хукс из "Полицейской академии" 12:32
⧣ США
Фото: www.kinopoisk.ru
Киборга вычеркнули из фильма про Флэша из-за конфликта в DC 07.01.2021
"Бриджертоны" вошли в пятерку популярных оригинальных премьер Netflix 07.01.2021
Официально: Оскар Айзек сыграет Лунного рыцаря 07.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Найден актер на роль главного злодея в продолжении "Декстера" 06.01.2021
Актриса Таня Робертс умерла после сообщений о ее смерти 06.01.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Brian Bloody - Der Horrorloge
Вышел трейлер "Проклятия ведьмы" - хоррора режиссера "Игры престолов" 07.01.2021
Вышел трейлер 2-го сезона нового сериала авторов "Рика и Морти" 07.01.2021
Появился трейлер драмы "Взаперти" от создателя "Острых козырьков" 06.01.2021