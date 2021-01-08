Вышел новый трейлер перезапуска "Крутого Уокера" с Падалеки

Сериал "Уокер", ребут культового шоу с Чаком Норрисом, обзавелся свежим роликом - видео размещено на YouTube-канале The CW и пышет маскулинностью. Не забывая при этом и про сильных женщин, и про представителей расовых меньшинств.

Главного героя, напомним, сыграет Джаред Падалеки - Сэм Винчестер в "Сверхъестественном", недавно наконец-то финишировавшем после пятнадцати сезонов.

По сюжету его персонаж, Корделл Уокер, до того два года работавший агентом под прикрытием, возвращается в родной Остин и выясняет, что и на малой родине есть обо что почесать кулаки. Премьера - 21 января.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

Оригинальный "Крутой Уокер" выходил с 1993 по 2001 год - восемь сезонов, 270 серий, плюс телефильм.