В 1938 году Леонида Вилкомира призвали в армию, и он получил направление в "Красную звезду"

Леонид Вилкомир, 30 лет

Вилкомир Леонид (Леон) Вульфович (04.03.1912 - 19.07.1942), старший политрук, корреспондент "Красной звезды".

Леонид родился в Старой Бухаре.

С 14 лет жил и учился в Москве.

Работал на заводе "Борец". Занимался в литературном кружке "Штурм" при заводе и в литкружковском сборнике опубликовал свои первые поэтические строки.

По призыву комсомола с группой товарищей в 1931 году приехал в Нижний Тагил, где началось строительство Вагонзавода. Жил в палаточном городке, утром работал на стройке, днем писал очерки, будучи еще и сотрудником газеты "Тагильский рабочий", вечером ехал на другой конец города в типографию.

С 1932 года Леонид - ответственный секретарь и заместитель редактора многотиражной газеты "Уралвагонстрой", впоследствии получившей название "Вагоногигант".

В 1934 году поступил в Литературный институт имени А.М. Горького.

В 1938 году Леонида призвали в армию, и он получил направление в редакцию "Красной звезды".

С начала войны Леонид Вилкомир участвовал в боевых вылетах, входил в состав танковых экипажей.

Погиб в воздушном бою под Новочеркасском, выполняя обязанности стрелка-радиста.

В официальном сообщении командования части о гибели Л. Вилкомира, направленном в редакцию, говорилось: "19 июля 1942 г. на аэродром, где дислоцируется 103-й ШАП (штурмовой авиационный полк), прибыл корреспондент "Красной звезды" старший политрук тов. Вилкомир за получением информации о боевых действиях летчиков. Узнав о предстоящем вылете группы самолетов на боевое задание, тов. Вилкомир стал проситься взять его в полет. Командир и военком части отказали ему в просьбе. Тогда тов. Вилкомир обратился к находящемуся в то время на аэродроме командиру 216-й ИАД (истребительной авиационной дивизии) генерал-майору авиации тов. Шевченко. Генерал вначале отказал в просьбе, но потом вследствие настойчивой просьбы тов. Вилкомира дал свое согласие. Тов. Вилкомир полетел на ведущем самолете, который пилотировал лейтенант тов. Маслов. При выполнении боевого задания самолет был подбит с танковой пушки противника на высоте 400 метров и упал на землю в районе станции Ермаковская - территория занята противником. Летчик лейтенант тов. Маслов и корреспондент тов. Вилкомир в часть не возвратились".

С 1963 года, когда впервые вышла в свет антология "Имена на поверке", стихи Леонида Вилкомира входят во все сборники поэтов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Имя Леонида Вилкомира занесено на мемориальную доску в Литературном институте им. А.М. Горького.