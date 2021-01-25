В Болгарии митингующие попытались взять штурмом здание правительства

В Софии накануне митингующие дважды предприняли попытку взять штурмом здание совета министров. Таким образом, участники акции "отметили" 200 дней с начала антиправительственных протестов в городах Болгарии.

Органы правопорядка сумели оттеснить толпу демонстрантов. При этом последние воздержались от откровенно насильственных действий и других агрессивных нападок по отношению к сотрудникам полиции.

Напомним, что стартовавшие летом митинги были спровоцированы участившимися случаями коррупции во властных кругах. Кроме того, демонстранты убеждены в отсутствии у балканской республики перспектив выхода страны из глубокого экономического кризиса под руководством действующего кабмина, сформированного правящей партией "Граждане за европейское развитие Болгарии".

Отдельную группу демонстрантов вчера, 24 января, составили представители малого и среднего бизнеса, недовольные невозможностью получить от государства обещанную в условиях пандемии коронавируса компенсацию.