В феврале начнут выплачивать компенсации обманутым дольщикам по 14 домам

В феврале стартуют выплаты компенсаций обманутым дольщикам по 14 проблемным домам. Их получат 628 человек, покупавших квартиры в зданиях, расположенных в пяти регионах страны - Красноярском и Краснодарском краях, Башкортостане, Омской и Ленинградской областях. Об этом сообщил Константин Тимофеев, гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

С 1 февраля начнется прием документов на выплаты у дольщиков застройщика "Сибстройинвест" из Красноярского края. С 15 февраля подать документы смогут дольщики из Башкортостана (один дом ЖСК "Жилой дом по улице Молодежная в деревне Кабаково"), Омской области (по одному дому ЖСК "Рубин-2", "Менделеева-46", ЖСК "Дольщик"), Красноярского края (шесть домов "ЖСК-1") и Ленинградской области (два дома ЖСК "Кирккоярви 1, 2"). С 22 февраля будет выплачиваться возмещение по дому застройщика ООО "Эд" из Краснодарского края.

Для получения компенсаций дольщикам необходимо подготовить паспорт, СНИЛС, ИНН, выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований, а также заранее записаться на прием.