В Германии построят мини-отель из самолета Ан-2

В Германии в скором времени появится необычная гостиница. Как пишет Bild, Эрик Херберт из Альтендорфа приобрел в Польше за пять тысяч евро недавно списанный самолет Ан-2 и хочет создать внутри него мини-отель.

Предполагается, что самолет будет установлен во дворе дома предпринимателя. В настоящее время его по частям перевозят в Альтендорф. Пока в город доставлен только фюзеляж, его временно "припарковали" возле пожарной части - только там нашлось достаточно для этого места. "Когда в середине февраля прибудут все части, мы с помощью крана переместим Ан-2 на мой земельный участок", - рассказал Херберт.

По его словам, определенные сложности возникли на этапе получения необходимых разрешений, так как власти не знали, как классифицировать самолет, когда он будет размещен возле частного дома: считать его жилым кузовом транспортного средства, садовой беседкой или укрытием. "Однако теперь все разрешения получены. Можно начинать переоборудование в апартаменты", - отметил предприниматель.

Снаружи самолет останется без изменений. Даже пропеллер будет вращаться, для этого вместо авиадвигателя установят электропривод. Кабину также планируется восстановить до первоначального состояния.

Ожидается, что оригинальный мини-отель откроет свои двери к лету 2021 года.