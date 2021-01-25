В Госдуме предложили отложить отмену комиссий за коммунальные платежи

В 2019 году жителям было выставлено счетов за ЖКУ на 2,81 трлн рублей, комиссии банков по ним варьируются от 0,4% до 3%. Законопроект о запрете комиссий был принят в первом чтении в апреле, но второе чтение, намечавшееся на октябрь, было отложено. Банкиры попросили разрешить им переложить комиссии на поставщиков коммунальных ресурсов, настаивая, что иначе исчезнут удобные сервисы оплаты, вырастут очереди в точках приема платежей, их собираемость резко упадет, а создание поставщиками собственной инфраструктуры приема в конечном итоге оплатит население. Однако включение комиссий в коммунальные тарифы с сентября 2020 года под запретом. Участники обсуждения - представители энергосбытовых организаций и банков - решили обратиться в правительство и Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ с просьбой приостановить работу над законопроектом до окончания пилотных проектов по применению Системы быстрых платежей в ЖКХ.

Применение СБП, по их мнению, ведет к значительной экономии расходов на проведение платежей и для банков-участников, и для получателей платы, а для граждан-плательщиков при этом установлена нулевая комиссия. Эксперимент по оплате коммунальных услуг через СБП (где комиссии ниже, чем по карточным платежам), запущенный Центробанком совместно с Ассоциацией региональных расчетных центров, стартовал весной прошлого года назад. Пилотными стали отдельные районы Московской, Ленинградской, Белгородской и Ульяновской областей. Технические вопросы были отработаны, остались экономические.

Жители могут оплачивать ЖКУ без комиссий через мобильное приложение своего банка, рассказала "РГ" директор по проектной деятельности ассоциации Галина Добрынина. Однако фактически проекты начали действовать лишь там, где затраты на комиссии были заложены в коммунальные тарифы. В Ленинградской области, например, организации ЖКХ Системой быстрых платежей практически не воспользовались, так как в их тарифах комиссий заложено не было, а других средств у них нет. Поскольку сейчас включать комиссии в тарифы запрещено, как будет действовать оплата коммуналки через СБП дальше - пока неясно. В принципе любая управляющая компания или ресурсоснабжающая организация может присоединиться к СБП и сейчас, не дожидаясь, пока в регионе официально будет запущен такой проект. Для самих коммунальщиков СБП дешевле, чем другие способы приема платы, но у них нет возможностей и на это, считает Добрынина. Тем не менее эксперимент идет и сейчас его пытаются масштабировать, расширяя географию участников.

Использование системы быстрых платежей не решает вопрос, так как плата, которую возьмут не с населения, а с коммунальной организации, в итоге все равно войдет в тариф, в плату за содержание и ремонт, станет нагрузкой для жителя, отмечает директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая. Целесообразнее регулировать максимальный размер комиссий, считает она. Для полной же отмены комиссий должно быть желание и у банков, иначе они возместят эти потери другими способами, говорит эксперт.

При подготовке законопроекта ко второму чтению был также компромиссный вариант: отменить комиссии только для пенсионеров и получателей субсидий на оплату ЖКУ. Однако позже от этой идеи отказались, отмечает Вепрецкая, так как очень трудно отследить и определить, может ли, например, пенсионер заплатить без комиссии только за себя или же за всю семью, которая живет в квартире вместе с ним, может ли заплатить за квартиру родственников или соседей.