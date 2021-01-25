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25.01.2021 17:37
Рубрика: Власть

В Госдуме проанализируют ситуацию с вовлечением детей в митинги

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме проанализируют ситуацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, реакция на это будет. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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"Мы осуждаем, что в политику втянули детей, - подчеркнул он, уточнив, что это позиция всех фракций. - Все эти вопросы будут предметом изучения, реакция будет".

Подростков нельзя приводить на несанкционированные митинги, и "за использование детей в политических целях нужно отвечать", подчеркнул парламентарий.

Среди прочего, в Госдуме изучат правоприменение нынешних норм, чтобы понять - почему уже предусмотренные законодательством санкции не стали преградой для тех, кто использует несовершеннолетних в политике.

Спикер также сообщил, что в ближайшее время он намерен обсудить данную ситуацию с преподавателями, студентами и родительскими комитетами - аналогичным образом поступят и его коллеги.

"Надо разговаривать и с родителями, но это не отменяет наказания для тех, кто их вовлек", - подчеркнул парламентарий. По оценке Володина, подростки воспринимают свое участие в подобных акциях "несерьезно, как определенную игру".

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС
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Говоря о мотивах вовлечения детей в незаконные публичные мероприятия, председатель Госдумы допустил, что организаторы таковых хотели использовать их "в качестве сакральной жертвы". Ведь несовершеннолетние могли бы пострадать, чего, к счастью, не произошло. Цель провокаторов-организаторов - столкнуть людей друг с другом, "стравить" родителей и детей. А в глобальном смысле мишенью является Россия, которую хотят ослабить.

По оценке спикера, правоохранительные органы в ходе незаконных митингов действовали эффективно. "По общему мнению, с кем я разговаривал, все считают, что правоохранительные органы эффективно делали свою работу - и сотрудники полиции, и Росгвардия", - сказал он. Володин напомнил, что в США и Европе полиция при разгоне демонстрантов применяет гораздо более жесткие методы, особенно против лиц, нападающих на сотрудников. В России же "водой никто не поливал, газ не распылял", сравнил глава палаты парламента.

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