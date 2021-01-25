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25.01.2021 11:26
Рубрика: Общество

В Госдуме рассказали, сколько должен стоить приют для животных

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Построить приют для бездомных животных, условия жизни в котором можно сравнить с отелем 4*, будет стоить 25-30 млн рублей, такие заведения должны появиться во всех регионах. Такое решение проблемы безнадзорных животных предложил глава комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов в ходе пресс-конференции.

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"Сейчас в стране есть только третья часть приютов от необходимого количества, - сказал Владимир Бурматов. - Регионы с их созданием самостоятельно справиться не могут, им нужна помощь на строительства приютов, где животных будут стерилизовать, вакцинировать и обеспечивать им комфортное дожитие".

По информации Владимира Бурматова, сейчас Минприроды прорабатывает возможные источники и схему федерального финансирования создания приютов для животных. Комитет Госдумы по экологии, в свою очередь, предлагает разработать механизмы государственно-частного партнерства в этой сфере.

"Приюты должны строиться по типовым проектам, которые уже были реализованы и оказались удачными, - подчеркнул Владимир Бурматов. - Есть примеры, когда потратили по 50-60 млн рублей на один приют и там получался настоящий концлагерь, собаки в таких условиях жить не смогут. В то же время за 25-30 млн рублей можно построить приют, сравнимый по условиям жизни с отелем 4*".

Нести ответственность за бездомных животных, их гуманное и безопасное для людей содержание должны муниципальные власти, считает Владимир Бурматов.

После принятия поправок в Административный кодекс связанные с этим нарушения будут караться штрафом. Выносить решения по таким делам будет Россельхознадзор, добавил Владимир Бурматов. По его мнению, это исключит конфликт интересов при рассмотрении случаев нарушения закона в области ответственного обращения с животными.

Общество Природа Законодательная власть Госдума

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