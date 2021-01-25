В Японии из-за оползней могут вскрыться хранилища токсичных гербицидов

Сильные ливни, которые все чаще наблюдаются последнее время в Японии, могут привести к оползням в горах и вскрытию подземных хранилищ высокотоксичных гербицидов, сообщает японская газета Asahi.

Всего в 15 префектурах Японии хранится порядка 26 тонн гербицида 2,4,5-Т (2,4,5-Трихлорфеноксиуксусная кислота), который использовали при посадке деревьев в Японии в 1960-х годах. Хоронить его начали с 1971 года. Этот гербицид, который убивает растение, вызывая его чрезмерно быстрый рост, способен выделять ядовитый канцерогенный диоксин.

Согласно инструкции японского Агентства лесного хозяйства, токсичный гербицид должен был быть смешан с гравием и цементом. Из этой смеси предполагалось изготовить бетонные блоки и закопать их на глубине более 1 метра вдали от источников воды.

Однако порядка 20 тонн гербицида было, как оказалось, захоронено крайне небрежно, в блоках вместо гравия использовалась почва. Эксперты полагают, что блоки, содержащие ядовитые соединения, уже могли рассыпаться.

Как пояснил Такахиса Цукамото, который в 1971 году отвечал за захоронение гербицидов, "мы старались изо всех сил соблюсти требования безопасности, но не учли в полной мере угрозы ливней и землетрясений".

Несколько префектур, среди которых префектура Эхимэ на Сикоку и префектура Фукуока на Кюсю, бьют тревогу, требуя извлечь и утилизировать блоки, содержащие гербициды. При этом Агентство лесного хозяйства отмечает, что при извлечении ядов из захоронений возможна утечка вредных веществ. Кроме того, не существует способа безопасной детоксикации 2,4,5-Т и ему подобных соединений.