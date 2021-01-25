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25.01.2021 18:54
Рубрика: В мире

Ученых просят отчитаться

Текст: Александр Ленин (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Правительство Японии усилит контроль за источниками финансирования деятельности своих ученых. Местных исследователей попросят отчитаться о получении иностранных грантов. Нововведение вступит в силу с 2021 финансового года, пишет газета "Йомиури симбун". Как указывает издание, официальный Токио обеспокоен возможностью утечки технологий за рубеж. К японским ноу-хау, в частности, активно присматриваются в Китае. Так, более 40 японских ученых приняли участие в реализуемой КНР программе "Тысяча талантов". При этом 13 из них в течение десяти лет получили от Пекина около 963 тысяч долларов.

В Поднебесной успевают уделять внимание как перспективным японским молодым исследователям, так маститым профессорам, вышедшим на пенсию. Обе эти категории зачастую оказываются невостребованными на японском архипелаге и вынуждены искать теплые места в соседних странах. К примеру, исследователь по имени Тору Такахата, который в настоящее время изучает особенности мозга приматов в Чжэцзянском университете, признается, что не смог получить работу на родине. Сегодня 43-летний японец пользуется в КНР собственной лабораторией. Помимо этого, он получил около 479 тысяч долларов на реализацию собственных экспериментов на пятилетний период.

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Пекинский университет авиации и космонавтики, в свою очередь, пригласил к себе 64-летнего японского физика Тоситаку Кадзино. Профессор работает как на территории своей страны, так и в столице Поднебесной. По его словам, обучение китайских ученых приносит плоды, так как молодые люди из КНР очень хорошо мотивированны.

Число ученых из Страны восходящего солнца, которые ездят работать в Китай, неуклонно растет. При этом интерес японских академических кругов к США и Южной Корее, которые в свое время пользовались большой популярностью, наоборот, падает.

Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии планирует обязать местных исследователей информировать о получаемых ими зарубежных субсидиях в случае, если они одновременно с этим претендуют на дотации внутри страны. Такие меры призваны повысить прозрачность научных изысканий. Впрочем, как пишут журналисты, получение иностранных денежных средств не лишает ученых прав на японские гранты. На первых порах наказывать будут за предоставление ложных сведений.

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